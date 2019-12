Non è Natale senza panettone, su Rete 4 il primo film-tv de I Legnanesi

giovedì 26 dicembre 2019

Su Rete 4 va in onda Non è Natale senza panettone, il primo film-tv de I Legnanesi, alle prese con lo sfratto dal cortile ed il trasferimento a Napoli

I Legnanesi hanno già debuttato su Rete 4, l'estate scorsa, con i loro spettacoli teatrali in onda in prima serata. Per la compagnia teatrale lombarda in attività da 70 anni, ora, è arrivato il momento del debutto con un film-tv tutto loro. Non è Natale senza panettone, in onda questa sera, 26 dicembre 2019, alle 21:30, rappresenta una conferma della fiducia data dal piccolo schermo agli interpreti più celebri del teatro "en travestì" in Italia.

In fuga verso Napoli

Protagonisti del film-tv sono i tre personaggi storici della compagnia, ovvero la pettegola Teresa (Antonio Provasio), suo marito Giovanni (Lorenzo Cordara), succube della moglie e la loro figlia, l'aspirante soubrette Mabilia (Enrico Dalceri).

I tre si vedono alle prese con lo sfratto del cortile, il luogo in cui avvengono principalmente le loro avventure, che sarà raso al suolo a favore di un nuovo negozio, L'Outlet del Pandoro. I tre prendono così la drastica decisione di trasferisci a Napoli dove, davanti a stili di vita totalmente differenti ai loro, decideranno di mantenere comunque le proprie tradizioni.

Una schiera di guest-star

Non è Natale senza panettone è una produzione Mediaset, per la regia di Marco Limberti. Ambientato tra Milano, Legnano e Napoli, la storia si inserisce all'interno delle vicende della famiglia Colombo raccontate negli spettacoli teatrali già noti al pubblico.

Per il film-tv, però, i tre protagonisti si faranno affiancare da numerosi altri personaggi, tra cui alcune guest-star, come Gigi D’Alessio, Evaristo Beccalossi, Emanuela Folliero, Gianluigi Nuzzi, Andrea Pucci ed Edoardo Romano.

La produzione include anche una colonna sonora, che sarà disponibile dal 30 dicembre e che conterrà anche "Che bello vivere!", brano scritto appositamente per il film-tv da Luciano Luisi ed interpretato da I Legnanesi.

Non è Natale senza panettone, streaming

E' possibile vedere Non è Natale senza panettone in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.