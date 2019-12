Una poltrona per due su Italia 1 a Natale 2019: ascolti record, insidia la Santa Messa di Papa Francesco

Di Massimo Galanto mercoledì 25 dicembre 2019

L'ennesima replica del film natalizio è stata vista ieri da 2.402.000 spettatori con il 14.4% di share

Con il 14,43% di share e 2.402.000 telespettatori, Una poltrona per due, trasmesso ieri sera da Italia 1, ha insidiato il primato - in termini di Auditel - della Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e trasmessa come di consueto da Rai1 (2.586.000 telespettatori, share 14,77%).

Si tratta di un dato record per il film di John Landis, che da anni, ormai, è diventato una tradizione televisiva irrinunciabile per il pubblico di Italia 1. Il successo di Una poltrona per due è certificato anche dal sorpasso operato ai danni della rete ammiraglia di Mediaset, ossia Canale 5, dove il Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci, si è fermato a 1.773.000 spettatori pari al 12% di share.

Se nel 2010 il film con Eddie Murphy aveva collezionato 1.996.000 telespettatori per il 10.87%, negli ultimi 5 anni ha sempre superato la media dei 2 milioni di telespettatori, con una percentuale di share sempre superiore al 12. L'anno scorso, per esempio, gli spettatori furono 2.233.000, mentre lo share volò al 13.1%. Adesso l'exploit, con una crescita di quasi un punto e mezzo di share.

Uscito nelle sale cinematografiche americane nell'estate del 1983, Una poltrona per due arrivò in Italia a gennaio 1984. Dopo la prima tv italiana nell'aprile del 1986, il film è stato trasmesso quasi ogni anno durante le feste su Canale 5 e, dal 2008, su Italia 1.