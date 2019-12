Salemme porta il teatro in diretta tv la sera di Natale ed è "Una Festa Esagerata"

mercoledì 25 dicembre 2019

Il miglior regalo televisivo per questo Natale 2019 lo fa Rai 2 con Vincenzo Salemme con il suo teatro in diretta dal Centro di Produzione Rai di Napoli. Va in onda proprio questa sera, martedì 25 dicembre 2019, la terza e ultima commedia preparata per questo esperimento davvero ben riuscito che ha riportato la televisione alle sue origini riuscendo nello stesso tempo a (r)innovare un genere fondante della tv italiana. Parola d'ordine 'Qualità', nella produzione e nella realizzazione: la professionalità ha regnato sul palco, dietro le quinte e in regia e non è una cosa così scontata in tv.

Ulteriore segno dell''integrità' del progetto e della filosofia che lo sottende è che il Natale non ferma le repliche: mentre tutto il palinsesto live va in pausa per le Feste, il teatro raccoglie attori e spettatori, maestranze e tecnici per una festa particolare che unisce l'evento straordinariamente quotidiano del teatro e l'eccezionalità del Natale. Una Festa Esagerata, insomma, come il titolo della terza e ultima commedia in onda questa sera alle 21.05.

Scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, la commedia racconta in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell'animo umano: si sorride e si riflette, come vuole la tradizione teatrale napoletana, con Salemme sempre attento ai giochi linguistici e alle potenzialità del linguaggio teatrale.

Con Salemme sul palco anche Antonio Guerriero, Antonella Cioli, Giovanni Ribò, Vincenzo Borrino, Teresa Del Vecchio, Sergio D’Auria, Mirea Flavia Stellato, Massimo Andrei. E vale la pena ricordare il cast tecnico, dal direttore della fotografia Sandro Carotenuto al direttore di produzione Pino Aprea, per arrivare alla regia televisiva di Barbara Napolitano.

E Buon Natale.