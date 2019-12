Giulio Golia lascia Le Iene? La smentita

Di Massimo Galanto martedì 24 dicembre 2019

Un messaggio postato su Facebook aveva fatto ipotizzare a molti un addio da parte dell'inviato e conduttore. E invece...

"Per un pochino lascerò la mia casa, la mia seconda pelle, la divisa da Iene che ormai mi accompagna da più di vent’anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre". Queste parole, scritte su Facebook ieri, hanno fatto ipotizzare a molti che Giulio Golia stesse annunciando l'addio da Le Iene, il programma di Italia 1 di cui è inviato e conduttore.

In realtà trattasi di un classico malinteso ai tempi dei social. Golia, infatti, poche ore fa ha chiarito, sempre via Facebook, che il suo voleva essere solo un congedo per le vacanze di Natale, durante le quali la trasmissione non andrà in onda. Altro che lasciare Le Iene, Golia ha smentito tutto e si è fatto fotografare da Babbo Natale: