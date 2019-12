La sera di Natale su Italia 1 è Up and down - Una Favola Normale

Di Marco Salaris mercoledì 25 dicembre 2019

Nel prime time di Italia 1 la serata di Natale si tinge di divertimento, ospiti e qualche riflessione

La sera di Natale Italia 1 mette sotto l'albero una speciale prima serata con UP & Down – Una Favola Normale di e con Paolo Ruffini dal Teatro Verdi di Firenze. L'attore e conduttore riporta in scena lo spettacolo insieme agli attori della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius dopo un ottimo successo di critica e pubblico, sold-out nei più importanti teatri italiani.

Paolo Ruffini condurrà una serata in cui la comicità lascia spazio a momenti emozionanti e commoventi. Insieme a lui, tra risate, monologhi, gag e momenti musicali gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius raccontano con leggerezza come in una favola un grande valore: la bellezza che risiede nella diversità.

Lo spettacolo è una co-produzione Colorado e Non c’è Problema.



UP & Down - Una Favola Normale, ospiti

Durante la serata saliranno sul palco i volti del piccolo schermo di Alfonso Signorini, Teo Mammucari e Juliana Moreira, che con grande autoironia sono i protagonisti di interviste decisamente fuori dal comune. Spazio anche all’esilarante comicità di Scintilla e Gianluca Impastato.



UP & Down - Una Favola Normale, dove seguirlo

Lo show si può seguire anche in alta definizione al canale 506 del digitale terrestre o su Tivusat. In streaming sul portale Mediaset Play oppure dall'app.