Pippo Baudo: "Come regalo di Natale vorrei la pace tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi"

Di Massimo Galanto martedì 24 dicembre 2019

La confidenza del conduttore nel corso dell'intervista realizzata da Caterina Balivo a Vieni da me

"Io vorrei un regalo natalizio: la riappacificazione tra Lorella e Heather. Siamo a Natale, voglio bene a tutte e due e non ho capito i motivi dietro a questa specie di rivalità. Ma siamo vecchi, vogliamoci bene e abbracciatevi! (...) Il rancore deve passare, non ha nessun senso. La vita è uno scorrere continuo, come un fiume. Bisogna anche dimenticare e ricordare le parti migliori della vita, non le peggiori". Lo ha detto Pippo Baudo nella puntata di Vieni da me, andata in onda oggi, martedì 24 dicembre, su Rai1 nel consueto spazio della Cassettiera. Nel corso dell'intervista realizzata da Caterina Balivo, il conduttore 83enne ha ripercorso la celebre carriera, raccontando anche alcuni aneddoti ("la prima volta che sono arrivato a Roma, sono andato subito a Via Teulada per sostenere un provino") e regalando perle di ironia:

Se dovessi salvare da un incendio uno tra Carlo Conti, Fabio Fazio e Amadeus? Li butto tutti giù!

Ricordiamo che la rivalità da sempre esistita tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi si è trasformata in litigio negli ultimi anni dopo Nemicamatissima, lo show che le ha viste protagoniste in prime time su Rai1 nel 2016.

Vedremo nelle prossime ore se, magari anche grazie al clima natalizio, arriveranno reazioni positive alle parole di Baudo da parte delle due interessate.