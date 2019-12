Natale 2019, Santa Messa in diretta con Papa Francesco

Di Giorgia Iovane martedì 24 dicembre 2019

Natale 2019 con Papa Francesco: la liturgia rinnova la tradizione della Santa Messa della Vigilia in diretta tv.

Vigilia di Natale in tv con Papa Francesco in diretta da San Pietro per la Santa Messa di Natale in mondovisione, in onda questa sera, martedì 24 dicembre 2019, su Rai 1 dalle 21.20 e su Tv2000 (DTT, 28) dalle 21.30. Per la Rai, la produzione è come sempre curata dal Tg1, in collaborazione con Rai Vaticano e con Vatican Media, che diffonde il segnale e la trasmette in diretta anche sul suo canale YouTube. La diretta di Rai 1 vede la telecronaca di Ignazio Ingrao e la regia di Manuela Leombruni.

Un appuntamento a dir poco canonico anche per la televisione, che ormai da anni segue in diretta la celebrazione dalla Cappella Papale della Basilica Vaticana presieduta dal Santo Padre. E per seguire la liturgia in maniera puntuale, è possibile scaricare il Libretto della Messa della Notte di Natale dal sito del Vaticano.

La notte di Natale su Rai 1 continuerà all'insegna dei contenuti religiosi, lasciando alle altre reti la parte più intrattenitiva per bambini e adulti (come i film Disney su Rai 2 e il circo su Rai 3).

La serata di Natale 2019 in tv continua, infatti, su Rai 1 alle 23.15 con uno speciale A Sua immagine condotto da Lorena Bianchetti dedicato al Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani. Dopo un quarto d'ora, intorno alle 23.30 quindi, va in onda Viaggio nella Chiesa di Francesco - Speciale notte di Natale.

La liturgia dedicata alla nascita di Cristo continua nella mattina di Natale, mercoledì 25 dicembre, con il messaggio di Papa Francesco e la benedizione Urbi et Orbi, in programma alle 12.00 dalla Loggia Centrale della Basilica Vaticana.