FX sta lavorando a una miniserie su Carrie di Stephen King

Di Riccardo Cristilli martedì 24 dicembre 2019

Epix sta invece lavorando a Jerusalem's Lot, tratta da un racconto di Stephen King, con Adrien Brody protagonista

Carrie, il primo romanzo di Stephen King, potrebbe presto avere una nuova versione. FX, canale cable americano di proprietà Disney dopo l'acquisizione degli asset 20th Fox, strettamente legato alla piattaforma di streaming Hulu, starebbe lavorando a una miniserie ispirata al romanzo.

Il primo adattamento cinematografico di Carrie è stato diretto da Brian De Palma nel 1976 con Sissy Spacek nel ruolo della protagonista. Nel 1999 venne fatto un sequel intitolato Carrie 2 e nel 2013 una nuova versione con il titolo Carrie - Lo sguardo di Satana, scritta da Roberto Aguirre Sacasa e diretto da Kimberly Peirce con Chloe Grace Moretz e Julianne Moore. Nel 1988 Carrie è diventato anche un musical di Broadway.

Carrie è un'adolescente introversa che, rimasta sola con la madre, arriva in una cittadina del Maine dove subisce atti di bullismo e le prese in giro delle compagne di classe. Un giorno ha le sue prime mestruazioni e non sa come comportarsi perchè la madre puritana e bigotta non le ha mai spiegato nulla e le compagne ne approfittano per deriderla ulteriormente. La ragazza è dotata di potere di telecinesi e questo complicherà ulteriormente le sue reazioni e il suo comportamento. Tra horror e soprannaturale Carrie è anche il racconto degli orrori dell'adolescenza.

Carrie si aggiunge ai tanti adattamenti dei romanzi di Stephen King attualmente in produzione o in arrivo come The Outsider su HBO (e Sky Atlantic) a gennaio, The Stand - L'ombra dello scorpione su CBS All Access il recente ordine di Jerusalm's Lot con Adrien Brody protagonista.

Ordinata direttamente a serie da Epix, Il Lotto di Gerusalemme è un racconto di Stephen King ambientato negli anni '50 del 1800, con al centro il capitano Charles Boone, che sarà interpretato da Adrien Brody. Il capitano si trasferisce con i suoi tre figli in una piccola cittadina del Maine, Preacher's Corner, dopo la morte in mare della moglie. Si ritroverà costretto a fare i conti con l'ambiguo passato della sua famiglia provando a fermare l'oscura piaga che perseguita i Boone da generazioni.