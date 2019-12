TV8: in arrivo il giorno di Natale 2019 lo speciale UP! XMAS – Disco di Natale

Di Alberto Muraro lunedì 23 dicembre 2019

Andrà in onda il 25 di dicembre su TV8 lo speciale concerto evento natalizio UP! XMAS – Disco di Natale! Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Un'idea alternativa per il post pranzo natalizio (sempre che riusciate a finire in orario). Andrà infatti in onda il prossimo 25 di dicembre su TV8 UP! XMAS – Disco di Natale, concerto evento a tema condotto dalla coppia inedita formata da Pupo e Lodovica Comello.

Il concerto (registrato proprio pochi giorni fa) vedrà salire sul palco un cast che farà felici soprattutto i fan più giovani della rete: ad esibirsi troveremo infatti nomi del calibro di Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso, Boro Boro. Ciliegina sulla torta Max Brigante che infiammerà il palco con il suo celebre dj set “Mamacita”.

UP! XMAS – Disco di Natale è un grande evento tv, promosso dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che unisce tradizione e innovazione. Ogni artista sarà, infatti, protagonista di un set esclusivo composto dai suoi più grandi successi e da una rivisitazione inedita di un brano classico di Natale.

Insieme alla Regione Valle d'Aosta sostengono l'iniziativa l'Office Régional du Tourisme, la Pila SpA, il Comune di Gressan e CVA Trading. L'evento è stato prodotto da Level 33.