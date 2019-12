Ieneyeh è il titolo del daytime de Le Iene: dal 7 gennaio 2020 su Italia 1

Di Fabio Morasca lunedì 23 dicembre 2019

La striscia pomeridiana de Le Iene che andrà in onda a partire dal 7 gennaio 2020.

Durante la puntata di questa sera, domenica 22 dicembre 2019, de Le Iene Show, in onda su Italia 1 e condotta da Filippo Roma, Giulio Golia e Matteo Viviani, è stato annunciato ufficialmente il daytime de Le Iene, il nuovo spin-off del programma ideato da Davide Parenti che andrà in onda con l'arrivo dell'anno nuovo.

La notizia di una striscia pomeridiana, collocata nel preserale di Italia 1, dalla durata di un'ora, era già nota ma, con l'annuncio di questa sera, oltre al titolo, ne sappiamo di più anche per quanto riguarda i contenuti.

Il daytime de Le Iene si intitolerà Ieneyeh e andrà in onda a partire dal 7 gennaio 2020 dalle ore 19:20 fino alle ore 20:20, da lunedì a venerdì.

Giulia Innocenzi, curatrice del sito de Le Iene, parlando del nuovo programma, ha svelato che Ieneyeh sarà, sostanzialmente, una sorta di "amarcord", un viaggio a ritroso nel tempo, negli ultimi 20 anni, per raccontare il Paese attraverso i servizi più famosi realizzati dal programma di Italia 1:

Le Iene, per festeggiare il nuovo anno, vi fanno un regalo. A partire dal 7 gennaio, tutti i giorni su Italia 1, dalle 19:20 alle 20:20, andrà in onda Ieneyeh. Presentatori giovanissimi, politici, troupe, inchieste e scherzi che oggi non si possono più fare (riferito allo scherzo che Le Iene fecero a Fabrizio Corona, ndr)! Ripercorreremo 20 anni di storia d'Italia attraverso l'archivio di tutti i nostri servizi. Ieneyeh: un tuffo nel nostro passato per capire meglio il nostro presente.

Il daytime de Le Iene, quindi, non sarà una sorta di prosieguo di quanto realizzato e mandato in onda in questa prima parte di stagione ma esclusivamente una sorta di "best of".