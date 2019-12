Captain Tsubasa, su Italia 1 arriva il remake di Holly & Benji

Di Paolo Sutera lunedì 23 dicembre 2019

Su Italia 1 debutta Captain Tsubasa, il remake di Holly & Benji, celebre manga ed anime degli anni Ottanta, che segue le avventure di due calciatori

L'inizio delle vacanze natalizie, per gli studenti italiani, è all'insegna del ritorno in tv di un classico rivisitato in chiave moderna. Merito di Italia 1 che da oggi, 23 dicembre 2019 alle 13:45, manda in onda Captain Tsubasa, ovvero nient'altro che il remake dell'anime cult anni Ottanta che fu Holly & Benji.

Tsubasa e Genzo, si ricomincia

Il nuovo anime, tratto dal manga di Yoichi Takahashi, ci riporta fino al primo incontro tra i due protagonisti, mantenendone però i nomi della versione originale. Vedremo, quindi, Tsubasa Oozora (Holly) trasferirsi con i genitori a Nankatsu, continuando ad alimentare la sua passione per il calcio.

Nella città fa la conoscenza di Genzo Wakabayashi (Benji), abilissimo portiere in forza alla squadra della Shutetsu: Tsubasa, il cui sogno è quello di vincere il Mondiale con il Giappone, non può non lanciare un guanto di sfida al portiere. Inizia così la loro avventura, che li vedrà giocare in squadre differenti ed essere, quindi, due campioni l'uno contro l'altro.

Il remake ripropone i personaggi della versione originale, così come le vicende, disegnandoli però con un taglio più moderno e vicino allo stile degli anime di questi anni. Non mancheranno anche le guest-star: in un episodio vedremo la versione animata di Yuto Nagamoto, calciatore ex Inter oggi in forza al Galatasaray.

Perchè non si chiama più Holly & Benji?

Captain Tsubasa è sempre stato il nome sia del manga che dell'anime. Nel 1986, arrivato in Italia, si preferì però cambiare il titolo e con esso i nomi di alcuni personaggi, rendendoli più facilmente riconoscibili al pubblico italiano. Una scelta, questa, che toccò anche gli altri Paesi europei in cui arrivò la serie, come la Francia, dove divenne "Olive et Tom", e la Spagna, dove debutto come "Campeones".

In questo caso, però, l'adattamento non è stato fatto per volere del creatore del manga e dei produttori dell'anime, che vogliono così uniformare in ogni parte del mondo in cui andrà in onda il titolo della serie che, quindi, resterà l'originale, ovvero "Captain Tsubasa".

In tutto, il secondo remake di Holly & Benji (il primo, Holly & Benji Forever, andò in onda nel 2004) è composto da 52 episodi: la regia è di Toshiyuki Kato, mentre la sceneggiatura è a cura di Atsuhiro Tomioka e le musiche di Hayato Matsuo.

La sigla di Cristina D'Avena

L'occasione era troppo ghiotta, per Mediaset, per non invitare Cristina D'Avena a cantare la nuova sigla dell'anime. In questo caso, però, la D'Avena non è solo interprete, ma anche autrice del testo e delle musiche, insieme a Jacopo Ettorre, Giordano Cremona e Federico Mercuri.

Il brano, "Tutta d'un fiato (fino al fischio finale)", che potete sentire in alto, è una ballad che richiama i ritmi moderni ma anche le sonorità tipiche degli stadi.

Captain Tsubasa, streaming

E' possibile vedere Captain Tsubasa in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.