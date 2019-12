Ognuno è perfetto, anticipazioni ultima puntata

Di Paolino lunedì 23 dicembre 2019

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Ognuno è perfetto, la fiction di Raiuno che racconta la storia di un giovane affetto da sindrome di Down che con i suoi amici parte per un viaggio alla ricerca dell'amata in Albania

Parte ed allo stesso tempo si conclude il viaggio di Ivan (Edoardo Leo) e Rick (Gabriele Di Bello), padre e figlio alla ricerca di Tina (Alice De Carlo). Nell'ultima puntata di Ognuno è perfetto, in onda questa sera, 23 dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, per il giovane protagonista l'avventura iniziata nelle puntate scorse, ora, vede anche la partecipazione del padre.

Ognuno è perfetto, ultima puntata

Dopo che Ivan e Miriam (Cristiana Capotondi) hanno raggiunto Rick ed i suoi amici, Ivan decide che sarà lui ad accompagnarlo in Albania, per rintracciare Tina e sua madre Katarina (Olivia Maniscalchi). Miriam, invece, torna in Italia con Maurizio (Aldo Arturo Pavesi), Giulia (Valentina Venturin), Django (Matteo Dall'Armi) e Cristian (Lele Vannoli).

Inizia così il viaggio per padre e figlio, all'insaputa di Alessia (Nicole Grimaudo), che si trova negli Stati Uniti e che crede che i due stiano facendo un semplice viaggio in camper. Per loro, però, non mancheranno gli ostacoli da affrontare: Una e Katanna, infatti, potrebbero avere delle false identità e trovarsi in Kosovo.

Ivan e Rick, invece, sono senza passaporto: per entrare in Albania dovranno farlo illegalmente, andando incontro a tutti i pericoli del caso. Rick, però, è determinato a rivedere Tina ed a sposarla, per fare in modo che possa rientrare in Italia.

Ognuno è perfetto, streaming

E' possibile vedere Ognuno è perfetto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Ognuno è perfetto, social network

Si può commentare Ognuno è perfetto su Twitter, utilizzando l'hashtag #OgnunoEPerfetto.