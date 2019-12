Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 23 dicembre 2019

Su Rai 1 ultimo appuntamento con la miniserie Ognuno è perfetto, diretta da Giacomo Campiotti con Nicole Grimaudo, Piera Degli Esposti, Edoardo Leo, Cristiana Capodondi. Alle 23.30 prima puntata de Il Gran Varietà - Storia dei grandi varietà televisivi, con Maurizio Costanzo. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 il film d'animazione Alla ricerca di Nemo (USA, 2003) di Andrew Stanton. Alle 23.05 Stramaledetti amici miei, il best of dello show con Haber, Papaleo, Rubini, Veronesi. Ma vediamo la prima serata.



Su Rai 3 nuova puntata di Report. Alle 23.10 quarta e ultima puntata di Che ci faccio qui, di Domenico Iannacone. Ma veniamo al prime time.



Su Canale 5 dalle 21.20 il film Il Ggg - Il grande gigante gentile (USA, 2016) di Steven Spielberg con Gemaine Clement , Olafur Darri Olafsson. Alle 00.10 il film Tutti insieme inevitabilmente (USA, 2008) di Seth Gordon, con Reese Witherspoon, Jon Voight, Vince Vaughn. Ma veniamo al prime time.



Su Italia 1 alle 21.25 lo speciale 10 anni di Alessandra Amoroso. Alle 23.35 il film A Christmas Kiss - Un Natale al bacio (USA, 2011) di John Stimpson con Brendan Fehr, Laura Breckenridge. Ma vediamo la prima serata.



Su Rete 4 alle 21.27 il film Non ci resta che piangere (Ita, 1984) di Massimo Troisi, con Massimo Troisi, Roberto Benigni. Alle 23.47 il film Polvere di stelle (Ita, 1973) di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Monica Vitti. Ma veniamo al prime time.



Su La7 in prima serata due puntate di Grey's Anatomy. Alle 23.20 si continua con repliche di Grey's Anatomy a tema natalizio (S02E12: Lo spirito del Natale; S06E10: Conciati per le feste). Ma veniamo al prime time.



Salto nella nebbia (S15E25 - Jump into the Fog): Andrew si espone per salvare Meredith. Nel frattempo, mentre Meredith rivela ad Alex cosa sia accaduto a Joe, Maggie e Jackson cercano di rientrare in ospedale, tra battibecchi e incomprensioni. Teddy entra in travaglio e, mentre dà alla luce la sua bambina, lei e Owen si giurano amore eterno.