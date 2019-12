Barbara d'Urso vola a Madrid negli studi di Mediaset España, nuovi progetti in arrivo?

Di Ivan Buratti domenica 22 dicembre 2019

La conduttrice approfitta della pausa natalizia per volare in Spagna negli studi di Telecinco: che cosa bolle in pentola?

In pausa natalizia con Pomeriggio 5, Domenica Live e Live - Non è la d'Urso, Barbara d'Urso ha deciso di lasciare gli studi milanesi di Cologno Monzese per volare a Madrid. Viaggio di riposo dopo un intenso autunno di lavoro, tra una Feliz Navidad e qualche tapa? Stando a quanto documentato nei suoi profili social, niente affatto. La conduttrice napoletana è infatti in visita agli studi televisivi di Telecinco, emittente spagnola del Gruppo Mediaset España, ideale gemella di Canale 5.

"Che cosa ci faccio qui?", ha chiesto ai suoi due milioni e mezzo di seguaci su Instagram, invitandoli a tirare ad indovinare. Barbara d'Urso non ha infatti rivelato il motivo che l'ha spinta, a ridosso delle feste di fine anno, a non godersi qualche pomeriggio casalingo di sano relax, ma a raggiungere gli studi di Mediaset España. Non si tratterebbe di una semplice visita di cortesia: dalle parole con cui la conduttrice sta raccontando la trasferta, pare che in ballo ci siano inediti progetti. Mistero, mai fermarsi, e l'immancabile col cuore alcuni degli hashtag a corredo della foto che la ritrae davanti a una porta di ingresso della sede di Madrid.



Barbara d'Urso ha visitato gli studi in cui vengono trasmessi alcuni programmi di successo di Telecinco, colonne portanti della programmazione del canale, come il contenitore mattutino El programa de Ana Rosa (in diretta dal lunedì al venerdì, perciò le Storie potrebbero risalire ad alcuni giorni fa o ritrarre delle prove) e il Gran Hermano VIP, corrispettivo del Grande Fratello Vip, conclusosi qualche giorno fa con la vittoria di Adara Molinero.

Le ipotesi in campo sul perché la conduttrice sia volata in Spagna sono molteplici. Un'ospitata da qualche collega, in uno dei pochi periodi dell'anno in cui non ha programmi in onda? Un gemellaggio fra canali e trasmissioni? Che la trasferta abbia a che fare con il recente interessamento a Fabio Colloricchio e alla fidanzata Violeta, ospiti di Live e concorrenti dell'ultima edizione di Supervivientes, reality sempre in forze a Telecinco? Staremo a vedere.