Supercoppa Italiana 2019, Juventus-Lazio su Rai 1 dalle ore 17:45

Di Fabio Morasca domenica 22 dicembre 2019

L'edizione 2019 della Supercoppa Italiana.

Questi ultimi scampoli di 2019, calcisticamente parlando, oltre alla diciassettesima giornata di Serie A, proporranno anche l'assegnazione di un trofeo ufficiale, la Supercoppa Italiana che vedrà contrapporsi oggi, domenica 22 dicembre 2019, la Juventus, campione d'Italia, e la Lazio, vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia.

Com'è consuetudine dal 2009 ad oggi (tranne che nelle edizioni 2010, 2013 e 2017, giocatesi in Italia), la partita si giocherà all'estero. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita, stavolta allo Stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad. Per quanto riguarda la scorsa edizione del trofeo (giocatasi il 16 gennaio di quest'anno), infatti, l'Arabia Saudita, per la precisione lo Stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda, aveva ospitato la partita Juventus-Milan, vinta dai bianconeri con il risultato finale di 1-0 e con il gol decisivo di Cristiano Ronaldo.

Quest'anno, la Juve ha cambiato allenatore, di conseguenza, Maurizio Sarri ha l'opportunità di conquistare il suo primo trofeo ufficiale con un club italiano dopo l'Europa League vinta sulla panchina del Chelsea. La Juventus, che giocherà la Supercoppa Italiana per l'ottava volta consecutiva, inoltre, potrebbe portarsi a casa il trofeo per la nona volta.

Anche la Lazio ha familiarità con questo trofeo, considerando che l'ha vinto quattro volte: l'ultima affermazione risale al 2017 quando i biancocelesti riuscirono a battere, allo Stadio Olimpico di Roma, proprio i bianconeri.

Juventus-Lazio andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 17:45. Il match sarà visibile anche in streaming su Rai Play. La telecronaca sarà a cura di Dario Di Gennaro e di Antonio Di Gennaro, al commento tecnico. A bordo campo, ci saranno Andrea Riscassi e Tiziana Alla.

Prima della finale della Supercoppa Italiana, da segnalare, a partire dalle ore 17, uno Speciale Tg1, in onda sempre su Rai 1, che si occuperà della questione dei diritti umani in Arabia Saudita: la libertà d'informazione e il caso Kashoggi (il giornalista ucciso, ad ottobre 2018, nella sede del consolato saudita ad Istanbul), la condizione delle donne e la guerra nello Yemen (condotta dall’Arabia Saudita). Lo speciale sarà condotto da Emma D’Aquino.