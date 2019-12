Che Tempo Che Fa, per Natale Fazio ospita Bolle, Conte, Formigli e Belèn

Di Giorgia Iovane domenica 22 dicembre 2019

Che Tempo Che Fa ospita un notevole gruppo di nomi nella puntata prenatalizia.

Fabio Fazio si regala un Natale pieno pieno di ospiti. Nella puntata in onda questa sera, domenica 22 dicembre 2019, su Rai 2 dalle 19.40 e poi dalle 21.00, Fazio può contare su una lista di ospiti che sembra arrivare con la slitta di Babbo Natale.



Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 22 dicembre 2019

Tre ospiti in esclusiva questa sera: si parte con Antonio Conte, allenatore dell’Inter ed ex CT della Nazionale, si prosegue con i Negramaro e con Roberto Bolle, che il 1° gennaio torna su Rai1 per il terzo anno consecutivo con Danza con me.

La serata prevede anche la partecipazione di Don Carmelo La Magra, parroco di San Gerlando, unica parrocchia di Lampedusa, di Roberto Saviano con la giornalista, artista e attivista turca Zehra Doğan, di Belén Rodríguez, di Licia Ronzulli, Presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza per parlare di bullismo e cyberbullismo, del giovanissimo Federico Ielapi, protagonista del Pinocchio di Matteo Garrone e di Francesca Fialdini, ora in libreria con un racconto per bambini. Ma forse uno dei nomi più interessanti dell'intera puntata è quello di Corrado Formigli.

Che Tempo che Fa - Il tavolo, gli ospiti

Al Tavolo ritroviamo Nino Frassica e Gigi Marzullo con il Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona. Ospite Cristina D'Avena.



Che Tempo Che Fa 2019, il format

Il programma, in onda ogni domenica su Rai 2, Rai 2 HD (DTT, 502) e RaiPlay alle 19.30 e poi dalle 21.00, è realizzato da Rai2 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Veronica Oliva e Piero Guerrera, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La scenografia è di Marco Calzavara. L'hashtag ufficiale è #CTCF.