Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 22 dicembre 2019

Di Giorgia Iovane domenica 22 dicembre 2019

Guida tv di domenica 22 dicembre 2019: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 ultime due puntate in prima tv della serie Pezzi Unici. Alle 23.35 Speciale Tg1. Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, invece, ci sono Gigi D’alessio, Nino D’Angelo, Ficarra e Picone, Ferzan Ozpetek, Bruno Vespa e il figlio Federico. Alle 17,30 in diretta da Riyad la finale di Supercoppa italiana Juventus - Lazio. Ma veniamo al prime time.



Vanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e Jess che probabilmente, lo hanno coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio.

Su Rai 2 nuova puntata di Che Tempo Che Fa (che alle 19.30 rinnova l'appuntamento con Che Tempo che Farà). Alle 23.40 La Domenica Sportiva. Ma vediamo la prima serata.



Tra gli ospiti di Fabio Fazio Antonio Conte, Negramaro, Roberto Bolle, Roberto Saviano e Zehra Doğan, Belén Rodríguez, Corrado Formigli, Francesca Fialdini, Licia Ronzulli, Cristina D’Avena.

Su Rai 3 il film Come d'incanto (USA, 2007) di Kevin Lima con Patrick Dempsey, Amy Adams, Julie Andrews, Susan Sarandon. Alle 23.25 Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Alle 20.30 prima puntata della nuova stagione de La Mia Passione, ospite Bruno Vespa. Ma veniamo al prime time.



La dolce e bella Giselle, del mondo di Andalasia, attende di sposare il suo amato principe Edward. Ma la malvagia regina di turno la spedisce nella moderna New York dei giorni nostri. Qui la ragazza si imbatte nel cinico avvocato divorzista Robert che al vero amore ha smesso di credere da un pezzo.

Su Canale 5 il film Miracolo nella 34a strada (USA, 1994) di Les Mayfield con Richard Attenborough. Alle 23.30 Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco. Ma veniamo al prime time.



Un anziano signore dai modi molto garbati viene assunto da un grande magazzino per impersonare Babbo Natale. Le cose incominciano a complicarsi quando l'anziano signore inizia a sostiene di essere il vero Santa Clause, tanto da essere trascinato in tribunale dalla concorrenza.

Su Italia 1 alle 21.10 nuova puntata de Le Iene Show.



Nuovo appuntamento con le inchieste e i servizi delle Iene di Italia 1.

Su Rete 4 il film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (USA, 2008) di Steven Spielberg con Harrison Ford, Cate Blanchett.



Indiana Jones e il suo collaboratore Mac vengono catturati da alcuni agenti dell'Unione Sovietica. I russi sono sotto il comando della spietata Irina Spalko, intenzionata a scoprire dove si trovi l'antico Teschio di Cristallo, nascosto, secondo le leggende, chissà dove in Africa.

Su La7 dalle 20.35 Non è l'Arena



Nuovo appuntamento col talk di attualità e politica condotto da Massimo Giletti.

Su Tv8 il film Tutti insieme per Natale (USA, 2018) di Allan Harmon con Chad Michael Murray, Jessy Schram.



Una produttrice televisiva sta mettendo in piedi uno speciale di Natale per il quinto anno, ma questa volta le viene detto di coprodurlo con il figlio del conduttore. Inizialmente, non è molto contenta, ma Natale è imprevedibile.

Su Nove il film I pinguini di Mr. Popper (USA, 2011) di Mark Waters con Jim Carrey, Carla Gugino, Madeline Carroll. Alle 23.30 il film Shooter (USA, 2007) di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, Michael Peña. Ma veniamo al prime time.





Mr. Popper, uomo d'affari, cinico e disinteressato e genitore assente e anaffettivo, riceve la notizia della morte del padre, che non vedeva da anni. L'uomo è passato a miglior vita durante una spedizione in Antartide e ha lasciato al figlio un'eredità alquanto bizzarra: un gruppo di pinguini.



Su Real Time alle 21.10 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti. A seguire una puntata de Il Castello delle Cerimonia, in replica, e dopo 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti. Ma veniamo al prime time.



Sumit rivela la sua verità, mentre Deavan scopre alcune preoccupanti informazioni sul passato di Jihoon. Il tempo di Corey è finito e Liam dà un ultimatum ad Aladin.

Su Rai 5 alle 21.15 seconda puntata di Pacific with Sam Neill. Dalle 22.04 una puntata di Ritorno alla natura. Ma veniamo al prime time.



Sam Neill continua il viaggio sulle rotte del Capitano Cook attraverso il Pacifico. Questa volta circumnavigando la Nuova Zelanda e scoprendo l'impatto che l'esploratore ha avuto sui suoi abitanti Maori.

Su La 5 alle 21.20 il film Un misterioso Babbo Natale (USA, 2013) di Peter Sullivan con Jordin Sparks, Ernie Hudson. Alle 23.00 il film The Best Man (USA, 1999) di Malcolm D. Lee con Morris Chestnut, Regina Hall, Nia Long, Harold Perrineau. Ma vediamo il prime time.



Jennifer si trasferisce nella casa in cui è cresciuta, dove passava il tempo in compagnia del suo carissimo amico Jack, da poco scomparso. Un giorno riceve una cartolina di Natale da un misterioso ammiratore e decide di iniziare una relazione epistolare con lui.