Soliti Ignoti - Il ritorno chiude Telethon 2019

Di Giorgia Iovane sabato 21 dicembre 2019

Telethon 2019 chiude la sua settimana in Rai con uno speciale dei Soliti Ignoti.

Vip concorrenti e vip identità tra i protagonisti di Soliti Ignoti - Il Ritorno Speciale Telethon in onda questa sera, sabato 21 dicembre, dalle 20.35 su Rai 1. La lunga settimana di staffetta per la raccolta fondi dedicata alla ricerca si chiude anche in questa trentesima edizione con un appuntamento speciale dell'access prime time game dell'ammiraglia Rai.

Tra i personaggi che animeranno la serata, condotta come sempre da Amadeus, ci saranno Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, protagonisti dell'ultimo film di Ferzan Ozpeteck, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli.

Tra le identità da indovinare e gli investigatori chiamati a raccogliere quanto più denaro possibile ci saranno, quindi, volti noti della tv e del cinema, protagonisti dei palinsesti Rai e ospiti speciali, uniti dall'impegno per Telethon, giunta quest'anno alla sua trentesima edizione, come anticipato. E molti altri saranno gli ospiti speciali che inviteranno il pubblico a comporre il 45510, numero solidale al quale è possibile donare fino al 31 dicembre 2 euro per ciascun SMS inviato (Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, iliad, Coop Voce, Tiscali), oppure 5 o 10 euro da rete fissa (TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali; TWT, Convergenze, PosteMobile e Clouditalia).

In questo sabato pomeriggio il totalizzatore delle donazioni ha superato i 24 milioni di euro. L'anno scorso il contatore raggiunse la cifra di 31.485.879 euro. Una missione impegnativa quella di andare oltre, ma non impossibile.