Pezzi Unici, anticipazioni ultima puntata

Di Paolo Sutera domenica 22 dicembre 2019

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Pezzi Unici, la fiction di Raiuno con Sergio Castellitto nei panni di un artigiano di Firenze in cerca della verità sulla morte del figlio

E' finalmente arrivato il momento di scoprire la verità su cosa sia successo a Lorenzo (Lorenzo De Moor) in quella notte in cui i cinque giovani di cui si stava occupando sono rimasti tutti coinvolti in qualcosa di losco. Nell'ultima puntata di Pezzi Unici, in onda questa sera, 22 dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, Vanni (Sergio Castellitto), concentra i suoi sospetti su un membro del gruppo, finendo però per scoprire una verità sconvolgente.

Pezzi Unici, ultima puntata

Nel primo episodio, "Genitori e figli", Vanni, nonostante abbia scoperto che aspetta il figlio di Lorenzo e quindi suo nipote, sospetta sempre di più di Jess (Lucrezia Massari): l'uomo crede che sia stata lei, con l'ex marito Lucio (Stefano Rossi Giordani), ad aver coinvolto Lorenzo in qualche affare illegale e poi ad ucciderlo.

Jess continua a dichiararsi innocente, ma questo conta poco per il protagonista, che decide così di cacciarla dal laboratorio. Un'assenza che pesa sugli altri ragazzi, ma anche sulla stessa Jess a cui, intanto, arriva un messaggio dal telefono di Lorenzo.

Nel secondo episodio, "Confessioni", Vanni è deciso a raccontare tutto alla Polizia, che riapre le indagini. Quando però si scopre che Lucio la notte dell'incidente aveva un alibi, ovvero era ancora in carcere, anche questa teoria crolla.

Vanni, infine, si mette a litigare anche con Anna (Irene Ferri), con cui si è molto avvicinato, trovando un'insolita sintonia. Al centro della discussione, però, non ci sono più i cinque ragazzi, ma una questione che colpisce Anna nel profondo.

Pezzi Unici, streaming

E' possibile vedere Pezzi Unici sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

