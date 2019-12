Pezzi Unici 2 si farà?

Di Paolo Sutera domenica 22 dicembre 2019

I buoni ascolti e le dichiarazioni della regista Cinzia Th Torrini fanno pensare che le probabilità di una seconda stagione di Pezzi Unici, la fiction di Raiuno con Sergio Castelitto, siano alte

Per un mistero che va a risolversi, potrebbero essercene altri pronti a rivelarsi: la prima stagione di Pezzi Unici ha convinto il pubblico di Raiuno, che ha regalato alla fiction di Cinzia Th Torrini con Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello buoni ascolti.

Proprio per questo, pensare ad una seconda stagione non è impossibile. D'altra parte, già durante la conferenza stampa la regista e sceneggiatrice della serie aveva dichiarato di avere in mente qualche idee per un'eventuale seconda stagione.

Un'opinione, la sua, confermata nei giorni scorsi, quando si è recata a Prato, dove è stata posizionata una targa di ringraziamento in via Luigi Muzzi, quella che ha fatto da location alla "via degli artigiani" che si vede nella fiction (e che è ambientata a Firenze).

"Lo abbiamo proposto alla Rai, chissà che non ci rivedremo presto...", ha detto la Torrini (fonte: La Nazione), forte anche dei risultati in termini di ascolti della serie. Nelle sue prime cinque serate, infatti, Pezzi Unici ha ottenuto una media di 4,5 milioni di telespettatori (20% di share): numeri che vanno tenuti in considerazione dalla Rai per un eventuale rinnovo.

Le idee non mancherebbero: risolto il mistero su cosa sia accaduto a Lorenzo (Lorenzo De Moor), la serie potrebbe focalizzarsi ancora di più sui "pezzi unici", ovvero i cinque giovani protagonisti, raccontandone nuovi episodi del passato e proprio da lì trovare un nuovo mistero.

Intanto, il pubblico si gode il finale di una fiction che ha riportato in prima serata il valore dell'artigianato italiano, evidenziando gli sforzi di una categoria che meriterebbe più attenzione. Il tutto, senza dimenticare il gusto per un racconto che ha agganciato il pubblico tra thriller, sentimento e qualche risata.