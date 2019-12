Analisi Auditel della serata di giovedì 19 dicembre 2019

Di Hit venerdì 20 dicembre 2019

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando sopra la linea del 20% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre fra il 15 ed il 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 6%.

L'access time vede la curva blu di Rai1 al comando fra il 15 ed il 22% di share con Soliti ignoti, seguita dalla linea di Striscia la notizia subito sotto. Prime time con le curve di Sanremo giovani e All together now appaiate sulla soglia del 15% di share, con la prima che perde terreno e la seconda che va al comando chiudendo al 19%, mentre Sanremo giovani scende in alcuni punti fin verso l'11%.

Seguono poi in seconda serata le curve di Rete 4 e La7 fra il 5 ed il 10% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™