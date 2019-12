L'Eredità, gaffe di Insinna che suggerisce una risposta

Di Giorgia Iovane venerdì 20 dicembre 2019

Flavio Insinna suggerisce una risposta, ma la concorrente non coglie...

"Dottoressa, tu che sei medico, dai, siamo un po' anche a casa tua...":

così Flavio Insinna invita Iole, poi campionessa di puntata, a rispondere a una delle domande del triello che aveva come ultime due opzioni attive Friends e Grey's Anatomy. Per chi ha un minimo di dimestichezza con le serie tv USA è facile cogliere il suggerimento per la risposta esatta: da una parte c'è una sitcom cult (durata 10 anni e fresca di 25esimo compleanno) dall'altra la più longeva serie medical americana, giunta alla 17esima stagione e ormai in cima alla classifica del maggior numero di puntate trasmesse (con buona pace di E.R.).

La domanda completa era la seguente: "La protagonista di quale serie tv di grande successo è stata una delle madrine di Telethon?". Le alternative erano, nell'ordine, Dr. House, Beautiful, Friends e Grey's Anatomy. Dopo i primi due errori, il turno passa a Iole e Insinna l'accompagna con quella frase che sa di suggerimento.

Iole però non coglie e sbaglia. Arriverà comunque ai Calci di Rigore e alla Ghigliottina, senza però riuscire a indovinare la parola 'misteriosa'.

L'involontario suggerimento di Insinna, dunque, è caduto nel vuoto, il che elimina possibili ricorsi e polemiche. Si potrebbe anche sostenere che quel riferimento al mondo medico va ricondotto al contesto di Telethon. Si tratterebbe però di un'ipotesi, a orecchio, un po' forzata. Più facile immaginare una 'gaffe', una parola di troppo, una battuta sfuggita, per fortuna senza grandi conseguenze. Talvolta, però, un po' più di misura aiuta a evitare trappoloni...