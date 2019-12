Rivelo, anticipazioni e diretta della puntata di giovedì 19 dicembre 2019

Di Ivan Buratti giovedì 19 dicembre 2019

Torna, ma in prima serata, il talk show di Real Time con Lorella Boccia al comando. Live-blogging dalle 21.10.

Dopo la buona accoglienza della prima edizione, Lorella Boccia torna al timone di Rivelo, il talk show di Real Time in cui la showgirl di Torre Annunziata intervista uomini e donne del mondo dello spettacolo. Il programma debutta in prima serata oggi, giovedì 19 dicembre alle 21.10, col primo degli undici faccia a faccia registrati. Tvblog seguirà la trasmissione in live-blogging, a cui seguirà la consueta recensione.

Prima protagonista della seconda stagione di Rivelo è Cecilia Rodriguez, modella e imprenditrice argentina, sorella minore di Belen e Jeremias. Dopo aver ascoltato le rivelazioni di Ignazio Moser nella scorsa edizione, Lorella Boccia interrogherà l'ex inquilina del Grande Fratello Vip a proposito di famiglia, lavoro e amore. Ad aiutarla nella scansione dell'intervista, alcune carte misteriose, che celano i temi delle domande che sottoporrà all'ospite. L'ultima, quella fatidica del Cigno Nero, obbligherà Cecilia Rodriguez ad una rivelazione forzata. Durante l'incontro, la showgirl argentina ha parlato del futuro insieme al suo compagno, del tanto chiacchierato matrimonio, del rapporto con la sorella Belen e della fine dell'amicizia con l'ex cognato Andrea Iannone (in questo post le anticipazioni sulle risposte).

Nella seconda puntata di Rivelo, in onda la sera di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre alle 21.10, ospiti della seconda stagione di Rivelo saranno il modello Fabio Colloricchio (ospite di Live - Non è la d'Urso lunedì scorso) e l'influencer Nicole Mazzocato.



Rivelo, second screen e come vedere

È possibile seguire Rivelo sui social: l'account ufficiale da seguire su Facebook e su Instagram è @rivelotv, mentre l'hashtag ufficiale per commentare la trasmissione è #Rivelo. Sul portale Dplay è disponibile l'opzione per vedere Rivelo sia in diretta, che in differita: le undici interviste saranno infatti caricate anche sul sito, seguendo l'ordine di messa in onda. Rivelo è un programma realizzato da Arcobaleno Tre per Discovery Italia.