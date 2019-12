Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio de La Repubblica delle donne (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 19 dicembre 2019

L'amministratore delegato Mediaset sbuca da dietro le quinte e Chiambretti lo invita a salire sul palco. Improvvisata durante la quarta puntata



Serata di regali di Natale per Piero Chiambretti, dopo i 3 concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP rivelati da Alfonso Signorini, c'è anche una visita inaspettata che ha sparigliato la scaletta della quarta puntata di CR4 - La repubblica delle donne.

L'AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi avvistato dietro le quinte viene subito intercettato dal conduttore che ne fa una delle sue invitandolo sul palco, interrompendo per qualche minuto la conversazione con Signorini e Wanda Nara, ospiti in studio.

Lo accompagna e lo porta davanti al centro del palcoscenico trasformando la comparsa in una vera e propria rarità: "Non va mai in nessun programma, ora arriverà il malocchio su di me" dice Chiambretti davanti ad un vicepresidente dell'azienda quasi imbarazzato e sorpreso a sua volta dell'improvvisata. Saluta i presenti e dà i suoi auguri: "Io volevo venire a fare solo gli auguri. Grazie a voi di tutto, grazie per l'impegno". E fra tanti ringraziamenti Chiambretti di soppiatto ne approfitta per qualche domanda velatamente pruriginosa: "Cosa ci dobbiamo aspettare per l'anno prossimo? Tagli?" Lui risponde: "No no no! Ci sarà tanto prodotto".

Si autocongeda: "Buon Natale a tutti!" salutando affettuosamente prima Iva Zanicchi, poi dando la mano alla futura gieffina Antonella Elia e ad un sorridente Signorini.