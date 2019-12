Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 19 dicembre 2019

Di Giorgia Iovane giovedì 19 dicembre 2019

Guida tv di giovedì 19 dicembre 2019: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani 2019. Alle 23.10 Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Si scelgono i concorrenti della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2020: conduce Amadeus, in giuria Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio.

Su Rai 2 il film Principe azzurro cercasi (USA, 2004) di Garry Marshall con Anne Hathaway, John Rhys-Davies. Alle 23.20 Stracult Live Show. Ma vediamo la prima serata.



La dolce Mia, ormai insediata a Genovia, sta per compiere 21 anni ed è pronta a succedere al trono. Ma il perfido Visconte Mabrey, il cui nipote è, per gerarchia, il secondo pretendente al regno, tira fuori dagli archivi una vecchia legge secondo la quale il principato non può avere una regina senza marito. Grazie alla propria influenza, Clarice riesce a ottenere una proroga per la nipote: Mia ha ora 30 giorni per trovare il suo sposo. Ce la farà?

Su Rai 3 il film La ragazza del treno (USA, 2016) di Tate Taylor, con Lisa Kudrow, Emily Blunt, Justin Theroux. In seconda serata il doc Decimati, con Padre Enzo Fortunato in missione in Iraq. Ma veniamo al prime time.



Rachel Watson non ha ancora superato il tradimento del suo ex marito e il fatto che questi si sia prontamente risposato. Ogni giorno prende il treno per andare a lavoro e ogni giorno il treno passa dalla sua vecchia casa, dove ora vive il marito con la sua nuova moglie e la figlia. Poi Rachel inizia a guardare oltre e nota un'altra casa e inizia a sognare. Nei suoi pensieri, che divengono quasi ossessivi, crea per quella coppia una storia perfetta, un matrimonio idilliaco. E poi un giorno, mentre il treno passa, vede qualcosa di sconvolgente, qualcosa che la riempie di rabbia.

Su Canale 5 alle 21.40 terza puntata di All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Alle 16.10 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano. Ma veniamo al prime time.



Un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Su Italia 1 in prima serata il film The Divergent Series: Insurgent (USA, 2015) di Robert Schwentke con Naomi Watts, Shailene Woodley, Daniel Dae Kim. Alle 23.35 il film Cappuccetto Rosso Sangue (USA, 2011) di Catherine Hardwicke, con Gary Oldman, Julie Christie. Ma veniamo al prime time.



Classificati come Divergenti, ovvero persone che non rientrano in nessuna delle cinque fazioni sociali, e per questo considerati pericolosi, Tris, con il cuore colmo di sensi di colpa per la morte della sua famiglia e degli amici, e Quattro sono in fuga braccati da Jeanine, leader degli Eruditi assetata di potere e anche a capo delle truppe dei traditori Intrepidi.

Su Rete 4 appuntamento con Dritto e Rovescio. Alle 00.30 Il commissario Schumann. Ma veniamo al prime time.



Si rinnova l'appuntamento settimanale con il talk condotto da Paolo Del Debbio.

Su La7 nuova puntata di Piazzapulita.



Corrado Formigli condice una nuova puntata con inviati, servizi, ospiti in studio, per fare chiarezza sulle notizie d'attualità, politica e società, approfondendo nuovi punti di vista. Tra gli ospiti della serata il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, il leader del movimento delle Sardine Mattia Santori, il Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, il Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana.

Su Tv8 il film Revenant - Redivivo (USA, 2015) di Alejandro González Inarritu con Leonardo DiCaprio.



Il pioniere Hugh Glass viene brutalmente attaccato da un grizzly. Abbandonato al suo destino dalla sua squadra, Hugh non muore, lottando tenacemente per la sopravvivenza. Resistendo a un dolore inimmaginabile e alla sofferenza per il tradimento del suo amico John Fitzgerald, Hugh affronta un rigidissimo inverno e vive un'avventura epica nel tentativo di vivere e trovare redenzione, mentre medita vendetta.

Su Nove il film Fratelli d'Italia (Ita, 1989) di Neri Parenti, con Maurizio Mattioli, Massimo Boldi, Jerry Calà.





Formato da tre episodi. Nel primo, per un equivoco un semplice commesso, Cesare (Christian de Sica), si trova ospite di un lussuoso yacht per conquistare una ragazza della società bene; nel secondo Roberto (Jerry Calà) scommette di portarsi a letto la moglie del capo; nel terzo Carlo (Massimo Boldi) un ultrà milanista capita in un covo di romanisti sfegatati. A tenere insieme i tre episodi un'auto d'epoca, presa a noleggio dai vari personaggi.



Su Real Time prima puntata della nuova stagione di Rivelo. Alle 22.10 Vite al limite. Ma vediamo la prima serata.



Lorella Boccia intervista Cecilia Rodriguez attraverso le carte della danza. Si parlerà di passato, presente e futuro, disvelando il cigno nero nascosto dietro la patina della celebrità.

Su Rai 5 opera con Semiramide. Alle 00.25 Rock Legends. Ma veniamo al prime time.



Il 40° Rossini Opera Festival si è aperto con una nuova messinscena di Semiramide, coprodotta con l'Opéra Royal de Wallonie di Liegi, diretta da Michele Mariotti alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, e messa in scena da Graham Vick, coadiuvato dallo scenografo e costumista Stuart Nunn e dal lighting designer Giuseppe Di Iorio.

Su La 5 il film Il Paese di Natale (USA, 2015) di Sam Irvin, con Cynthia Gibb, Luke Macfarlane. In seconda serata Uomini e Donne. Ma vediamo il prime time.



Jules Cooper è una donna d'affari di New York che ha apparentemente tutto ciò che desidera. La sua carriera di successo nel mondo del marketing e il bel fidanzato Mitchell si rivelano però poca cosa quando scopre che l'amata nonna Glinda le ha lasciato in eredità il suo 'Paese di Natale', un villaggio tematico natalizio realizzato nella sua fattoria di campagna.