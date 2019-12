Viva RaiPlay!, puntata del 18 dicembre 2019: tra gli ospiti Francesco de Gregori

Di Marco Salaris mercoledì 18 dicembre 2019

Terz'ultima puntata dello show condotto da Fiorello.

Via all'ultima settimana di Viva RaiPlay!. Lo spettacolo 'piattaformato' di Fiorello in onda su Rai Play alle 20:35 (e in liveblogging su tvblog) giunge al rush finale e per questa ultima tre giorni gli ospiti che si susseguiranno saranno di alto livello.



Viva RaiPlay!, puntata del 18 dicembre 2019: ospiti

Si inizia da Francesco De Gregori e Antonello Venditti, pilastri fondamentale della storia della musica italiana. I due cantautori saranno in studio. Il prossimo 5 settembre 2020 saranno protagonisti di un concerto-evento che allo stadio Olimpico di Roma, uno stesso palco per celebrare la loro storia e la loro amicizia.

Da un genere all'altro, in rappresentanza del rap ci sarà Gue Pequeno, mentre tra gli artisti esordienti conosceremo meglio i testi 'occasionali' di Filippo Valsecchi, in arte Filo Vals (figlio del celebre produttore televisivo e cinematografico Pietro).



Viva RaiPlay, il programma

Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio, per la regia di Piergiorgio Camilli.



Viva RaiPlay, come vederlo in tv e in live streaming

Per vedere Fiorello su RaiPlay basta andare sul sito www.raiplay.it o scaricare l'app RaiPlay su smartphone o tablet da App Store (Apple) e Play Store (Google).

Se avete una Smart TV, verificate che sia connessa a Internet quindi si può scaricare l'app RaiPlay dallo Store e selezionare Installa. Per accedere a tutti gli altri contenuti On Demand (i film, le serie Tv, i documentari e molto di più) basterà registrarsi gratuitamente a RaiPlay.