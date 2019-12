Viaggio nella grande bellezza, diretta dalle 21.40 su TvBlog

Di Marcello Filograsso mercoledì 18 dicembre 2019

La storia dell'arte sbarca in prima serata su Canale 5 con Cesare Bocci.

Canale 5 prova a inseguire Rai1 con la divulgazione storico-artistica: se l'ammiraglia di viale Mazzini può contare sul bravissimo Alberto Angela, il Biscione ha arruolato l'attore Cesare Bocci per Viaggio nella grande bellezza, in onda alle 21.40. TvBlog seguirà in liveblogging la serata.

Lo speciale - realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, e la regia di Roberto Burchielli - racconta la Città del Vaticano, luogo spirituale che vanta la più alta concentrazione di opere d’arte al mondo e veri e propri prodigi architettonici.

«Viaggio nella Grande Bellezza» è un grande progetto che Mediaset ha portato a termine grazie alla determinante collaborazione del Vaticano, impreziosita dagli interventi di testimoni come il Cardinale Angelo Comastri, Vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano; Monsignor George Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia; Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani.

Il cammino di Bocci in Vaticano parte dunque da Piazza San Pietro, il perimetro delineato dalle 284 colonne del Bernini, coronato dalla Basilica, la più grande al mondo, e dalla Cupola, icona della Roma spirituale e urbana.

Il tracciato seguito da Bocci procede quindi verso i Palazzi Vaticani, sede dei principali Dicasteri Pontifici. Con il direttore dei Musei Vaticani, il cicerone di «Viaggio nella Grande Bellezza» va alla riscoperta della Cappella Sistina: 2500 mq di affreschi, tra cui il Giudizio Universale di Michelangelo e La creazione di Adamo del Buonarroti.

E ancora. Dieci metri sotto la Basilica di San Pietro, le telecamere si addentrano nella Necropoli, con le sue tombe pagane e cristiane, e nei Giardini Vaticani: cuore verde della Capitale, occupano il 50% della superficie totale del Vaticano, ovvero ben 23 ettari su 44.

Sorvolando l’Obelisco al centro di Piazza San Pietro, «Viaggio nella Grande Bellezza» si avvicina al camino della Fumata Bianca e si sporge sulla Loggia della Benedizione, il balcone dal quale si affaccia il Papa appena eletto al soglio pontificio.





Viaggio nella grande bellezza: dove seguirlo

Viaggio nella grande bellezza va in onda dalle 21.20 su Canale 5. La serata evento è disponibile in livestreaming su Mediaset Play.