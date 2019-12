Domenica in e gli ospiti della quindicesima puntata (Anteprima Blogo)

Domenica 22 dicembre 2019 in diretta dagli studi Rai di Roma Mara Venier da appuntamento al proprio affezionato pubblico con la puntata numero 15 di Domenica in. Sarà quella l'occasione per la zia nazionale di fare gli auguri per il vicino Santo Natale che si festeggerà da li a pochi giorni.

Ovviamente molto nutrito il parco ospiti che si avvicenderà presso gli studi Frizzi di via Nomentana a Roma partendo da una coppia di cantanti che hanno in comune il paese di origine, ovvero Napoli. Stiamo parlando di Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, presenti in coppia a Domenica in.

In studio poi Ficarra e Picone al cinema di questi tempi con la pellicola Il primo Natale, campione di incassi con oltre 3 milioni di euro e sempre per il mondo del cinema in studio il regista Ferzan Özpetek che parlerà -anche- del suo ultimo film "La Dea fortuna" e l'attore Massimo Ceccherini fra gli interpreti del film di Matteo Garrone "Pinocchio".

Per una intervista a cuore aperto poi in studio Bruno Vespa accompagnato dal figlio Federico. Vespa senior ha in libreria "Perchè l'Italia diventò fascista", mentre Vespa junior ha da qualche mese mandato alle stampe "L'anima del maiale" un interessante racconto di una esperienza personale fra dei genitori poco presenti, un mondo che non è sempre quello che appare e l'ombra lunga e tentacolare della depressione che ti stringe la gola ogni giorno di più, fino a quando trovi la forza di divincolarti riacquistando la tua vita.

