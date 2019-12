Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 18 dicembre 2019

Di Giorgia Iovane mercoledì 18 dicembre 2019

Guida tv di mercoledì 18 dicembre 2019: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 la docufiction Giorgio Ambrosoli, il prezzo del coraggio di Alessandro Celli con Alessio Boni. Alle 23.20 Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



La docufiction, una produzione Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Alessandro Celli, ricorda il percorso esemplare di un uomo al servizio dello Stato.

Su Rai 2 secondo appuntamento con Salemme il bello... della diretta!: in scena "Sogni e bisogni". Alle 23.40 la versione rieditata di Ll'arte d'o sole, con Renzo Arbore. Ma vediamo la prima serata.



"Sogni e bisogni", rappresentata per la prima volta nel 1995, è una vera commedia dell'arte che parte da un presupposto surreale: il distacco di un 'attributo' dal corpo del proprio 'proprietario'.

Su Rai 3 in prima serata Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Linea Notte. Ma veniamo al prime time.



Tra i momenti della puntata l'intervista all’autista del superlatitante Matteo Messina Denaro. Francesco Mesi era stato indicato dai pentiti Sinacori e Brusca come l’autista di Matteo Messina Denaro ed era tornato dalla stessa clinica spagnola nella quale era andato il boss latitante.

Su Canale 5 in prima serata Viaggio nella grande bellezza del Vaticano, con Cesare Bocci.



In prima serata su Canale 5 un percorso unico fra tesori nascosti e luoghi mai visti, spesso anche inaccessibili, del cuore della Chiesa cattolica romana e sede del Pontefice. Guida d'eccezione, l'attore Cesare Bocci

Su Italia 1 in prima serata il film Il settimo figlio (USA, 2014) di Sergej Bodrov, con Julianne Moore. Alle 23.20 il film Il Re scorpione (USA, 2002) di Chuck Russell con Roger Rees, Grant Heslov. Ma veniamo al prime time.



John Gregory è un prode guerriero che ha protetto per anni e anni il suo paese da streghe, demoni e ogni sorta di male che si perde nella notte dei tempi. Tuttavia John non è più giovane ed è alla ricerca di un apprendista, un eroe che possa portare avanti il suo compito

Su Rete 4 nuova puntata di #CR4 - La Repubblica delle donne.





Piero Chiambretti conduce un programma dedicato all'universo femminile.

Su La7 il film War Horse (USA, 2011) di Steven Spielberg con Emily Watson, Benedict Cumberbatch.



La storia ruota attorno a Albert Narracott e Joey. Il primo è il giovane figlio di un agricoltore col vizio dell'alcool, il secondo è un cavallo acquistato per pochi denari, perché molto difficile da domare. Una volta addestrato, i due diventano inseparabili compagni, almeno fino a quando i debiti e la guerra non si metteranno di mezzo.

Su Tv8 il film Revenant - Redivivo (USA, 2015) di Alejandro González Inarritu con Leonardo DiCaprio.



Il pioniere Hugh Glass, durante una spedizione con un gruppo di cacciatori nell'inesplorato e selvaggio territorio del Nord Dakota alla ricerca di pelli e pellicce, viene attaccato da un grizzly. Abbandonato al suo destino dalla sua squadra, Hugh non muore, lottando tenacemente per la sopravvivenza.

Su Nove il film Una bugia di troppo (USA, 2012) di Brian Robbins con Eddie Murphy, Cliff Curtis, Kerry Washington. Alle 23.30 il docufilm Silvio Forever (Ita, 2011) di Roberto Faenza. Ma veniamo al prime time.





Jack McCall è un agente letterario che non lesina certo sulle parole, spesso dando una rilettura propria della verità, per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Ma il suo nuovo, probabile, cliente, si rivela un osso decisamente più duro dei precedenti.



Su Real Time per il ciclo In quanto donne, in prima serata la storia di Tiziana Cantone.



Ripercorriamo la storia di Tiziana Cantone, la ragazza suicida perchè vittima del web dopo la diffusione di alcuni sui video intimi e privati.

Su Rai 5 il doc Hitchcock/Truffaut, di Kent Jones. Alle 22.35 il doc Discovering Truffaut. Ma veniamo al prime time.



13 agosto 1962: François Truffaut, giovane critico dei Cahiers du Cinéma, intervista Alfred Hitchcock nel giorno del suo 63esimo compleanno. Ne nasce un libro cult, Il cinema secondo Hitchcock. L'intervista non fu filmata ma solo documentata da scatti fotografici e da un registratore: una testimonianza sonora unica che questo documentario raccoglie restituendoci le voci dirette dei due registi e della loro interprete.

Su La 5 il film Le vere luci del Natale (USA, 2006) di Anne Wheeler con Jay Brazeau, Ellie Harvie, Kristen Dalton. In seconda serata Uomini e Donne. Ma vediamo il prime time.