Gli autori di Once Upon a Time si preparano per tornare nella Foresta Incantata

Di Riccardo Cristilli martedì 17 dicembre 2019

ABC prova a riportare in tv le favole Disney con un'antologia firmata dai creatori di Once Upon a Time

Ognuno ha le proprie fissazioni. Eddy Kitsis e Adam Horowitz hanno evidentemente quella per le favole Disney.

Kitsis e Horowitz il duo dietro la saga di Once Upon a Time stanno lavorando con la sceneggiatrice di quella serie Brigette Hales e ABC Signature Studios a Epic un progetto seriale pensato per ABC e che potrebbe vedere la luce nella prossima stagione televisiva.

Secondo quanto riporta deadline Epic sarà un'antologia romantica (quindi con storie diverse in ogni stagione) ambientata nel mondo delle favole Disney. La serie non sarà però nello stesso universo di Once Upon a Time, la serie che ha offerto una rilettura dei personaggi delle favole, ma vivrà in modo indipendente.

Epic in ogni caso sarà ambientata in una sorta di Foresta Incantata, con un nuovo gruppo di eroi e cattivi, principi e principesse e varie creature magiche. La serie renderà in qualche modo omaggio ai vari personaggi delle favole che tutti conoscono ma il suo obiettivo sarà quello di crearne altri cui gli spettatori potranno affezionarsi capaci di vivere di vita propria indipendentemente dalle amate favole. Al centro ci sarà l'amore in tutte le sue forme e i suoi risvolti.

Kitsis e Horowitz hanno avuto un approccio simile con Once Upon a Time, un successo durato sette stagioni e che ricordava nella struttura e in alcuni riferimenti il precedente lavoro della coppia, Lost, un'altra serie di culto della ABC.

Epic è stata pensata dal duo insieme a Hales, una discepola protetta dalla coppia di sceneggiatori che ha lavorato con loro a Once Upon a Time e con cui stanno collaborando anche con Amazing Stories, l'antologia revival che Kitsis e Horowitz stanno preparando per Apple. La sceneggiatura è affidata a Hales mentre Kitsis e Horowitz si preoccuperanno di accompagnare la serie in tutte le sue diverse fasi produttive attraverso la loro Kitsis & Horowitz Prods. Stranamente lo studio di riferimento è ABC Signature e non il più classico ABC Studios.