Il Cantante Mascherato, il primo promo con Coniglio (video)

Di Ivan Buratti martedì 17 dicembre 2019

Il primo promo promozionale de Il Cantante Mascherato con Coniglio, una delle otto maschere dello show di Rai 1

"Otto personaggi famosi si sfidano cantando dentro a una maschera". Così Milly Carlucci riassume il nuovo show che andrà in onda su Rai 1 dal prossimo 10 gennaio. Si tratta de Il Cantante Mascherato, di cui abbiamo presentato i costumi in gara in un post dedicato. A distanza di poco meno di un mese dalla messa in onda della prima puntata del programma, fenomeno mediatico dell'anno a livello mondiale, ecco i primi promo con i protagonisti dello show.

Nella prima clip promozionale de Il Cantante Mascherato, che abbiamo riportato in apertura del post, la presentazione di Coniglio. La maschera più antropomorfa fra le otto della prima edizione italiana, già presente nella prima trasmessa negli Stati Uniti, che mostra con precisione le fattezze della celebrità che ne veste i panni. Chi si nasconderà sotto quelle lunghe orecchie bianche e quel giubbotto di pelle nera?

Le scommesse sono già aperte. Scorrendo tra i commenti dei post di presentazione con protagonista Coniglio, le prime ipotesi pubbliche sull'identità del cantante mascherato: Achille Lauro, Stash, Morgan. E se dentro al costume si celasse qualcuno di meno scontato di una rockstar? Il costume non fa il monaco...