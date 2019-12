Che storia è la musica, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

11:35

Inizio conferenza. Stefano Coletta: "Che storia è la musica, che è andato in onda a giugno, ha rappresentato, per me e per i miei colleghi, la qualità e gli ascolti, che ci hanno sorpreso tutti: superare il 5% di share per Rai 3, con un'operazione inusuale e coraggiosa. Dopo quest'esperimento, abbiamo pensato di realizzare subito una seconda serata-evento. E abbiamo pensato di collocarci proprio nella sera di Natale. Per la prima volta nella storia di Rai 3, la serata natalizia accoglierà questo racconto inusuale. Durante la registrazione di questa seconda serata, ho riflettuto tantissimo sul potere evocativo ed emozionale della musica. Il successo di Ezio Bosso è dovuto anche alla sua capacità di farci emozionare, di arrivare dritto al cuore. Il linguaggio universale della musica supera qualsiasi grammatica verbale. La musica sostituisce tante parole. Questa è stata una delle più belle operazioni che la Rai ha realizzato nella sua missione di servizio pubblico. Il servizio pubblico deve anche emozionare. Ogni volta che ascolto Bosso, il suo racconto fa accadere delle cose dentro il mio cuore e dentro la mia testa. Sono contento che tante altre persone possono assistere a questo live. Il prodotto, questa volta, sarà ancora più live. La musica realizzerà il miracolo della fusione, come in un innamoramento. Per questo, andremo in onda a Natale perché il Natale resta sempre un po' un bilancio per noi adulti. Crescendo e maturando, abbiamo bisogno di essere accolti e di essere amati. Questo prodotto compie questo miracolo. Bosso ci racconterà Čajkovskij. Čajkovskij mi ha sempre procurato anche inquietudine. La musica gli ha salvato la vita. Čajkovskij è stato un animo tormentato. Sono molto contento di questa serata, fate passaparola perché sono occasioni per arricchirsi ed è bello poterlo fare proprio la sera di Natale. Ringrazio tutta la squadra".