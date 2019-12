Ognuno è perfetto, anticipazioni seconda puntata

Di Paolo Sutera martedì 17 dicembre 2019

Le anticipazioni della seconda puntata di Ognuno è perfetto, la miniserie di Raiuno con protagonista un gruppo di ragazzi affetti da sindrome di Down che parte per un viaggio per aiutare uno di loro

Parte il viaggio dei protagonisti di Ognuno è perfetto, ma gli ostacoli sono in agguato: nella seconda puntata della miniserie, in onda questa sera, 17 dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, Rick (Gabriele Di Bello) ed i suoi amici si mettono in marcia per raggiungere Tina (Alice De Carlo), mentre Ivan (Edoardo Leo) e Miriam (Cristiana Capotondi) sono costretti a condividere il viaggio insieme.

Ognuno è perfetto, la seconda puntata

Nel primo episodio, Rick, di nascosto dal padre, va a trovare Tina, che si trova in un centro di espulsione. Qui i due si giurano amore e si scambiano degli anelli di fortuna, ma Tina viene espatriata. Rick, distrutto, si chiude in casa e non si muove più dalla sua camera.

Per Ivan diventa difficile aiutare il figlio, mentre Alessia (Nicole Grimaudo) insiste nel tornare a casa da San Diego, dove si è recata per lavoro. A tirare su il morale al ragazzo ci pensano i suoi amici, con cui elabora un'idea folle: raggiungere Tina, sposarla e farla rientrare in Italia con la legge sul ricongiungimento familiare. Il viaggio, però, si rivela da subito più difficile del previsto.

Nel secondo episodio, quando Ivan scopre che il gruppo è in viaggio, sale a bordo del camper di famiglia per raggiungerli. Sul mezzo si intrufola Miriam, che insiste per partire con lui: tra i due lo scontro è inevitabile. la coppia segue il gruppo grazie al segnale del telefono di Maurizio (Aldo Arturo Pavesi), ma proprio quando stanno per essere raggiunti i ragazzi buttano il cellulare.

Ivan e Miriam litigano ancora, tanto che la ragazza abbandona l'uomo, ma poi torna sui suoi passi: i due iniziano a legare. Il viaggio dei ragazzi, intanto, si fa sempre più rischioso.

Ognuno è perfetto, streaming

E' possibile vedere Ognuno è perfetto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Ognuno è perfetto, social network

Si può commentare Ognuno è perfetto su Twitter, utilizzando l'hashtag #OgnunoEPerfetto.