Il Cantante Mascherato, chi è Barboncino?

Il Cantante Mascherato, Barboncino è l'ottava maschera rivelata: chi si cela sotto?

Il Cantante Mascherato, chi è Barboncino? Tutti si domandano chi si celi dietro la maschera del cagnolino bianco e morbido, tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell'anteprima di presentazione delle maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente: Barboncino è "colorato e socievole" e somiglia nel carattere al vip che lo ha scelto: è brioso, gentile, ma non si fa mettere di certo i piedi in testa. D'altronde, il barboncino discende da una stirpe di cani nobili e tenaci. "Siamo animali da combattimento", afferma nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, facendo intendere di avere un temperamento fomentino sotto i batuffoli colorati.

In un video pubblicato sul profilo Instagram de Il Cantante Mascherato, alcuni autori confessano che Barboncino si è fatto spostare il camerino, da principio vicino a quello di Leone, perché "dà fastidio a tutti, ha rincorso l'avversario per tutto il cespite". Il camerino di Barboncino, costruito ad hoc per la sua maschera, è dominato dal colore rosa e da peluche di cani e suppellettili in tinta con il mobilio.



























L'hashtag lanciato per la ricerca sui social dell'identità di Barboncino è #icmBARBONCINO, da abbinare a quello de #IlCantanteMascherato.



Il Cantante Mascherato, Barboncino è l'ottava maschera (video)

Barboncino è l'ottava maschera rivelata della prima edizione del nuovo talent show di Rai 1, in partenza il prossimo 10 gennaio. Si avvicina la data di inizio della versione italiana del fenomeno mediatico internazionale del 2019. Lo show, nato in Corea del Sud, ha conquistato gli Stati Uniti ed è recentemente giunto in Europa e in Australia. Milly Carlucci, conduttrice dell'adattamento italiano, sta annunciando quotidianamente anticipazioni e dettagli sulla prima edizione de Il Cantante Mascherato dal profilo Instagram della trasmissione. Dopo Mastino, Angelo, Leone, Pavone, Coniglio e Unicorno, ecco un altro costume di animale aggiungersi al cast: Barboncino.



Anche Barboncino non è una maschera inedita nella storia di The Masked Singer. Nella prima edizione statunitense, che ha permesso al format di ottenere vasta popolarità in tutto il mondo, il costume di Poodle celava l'identità della stand-up comedian Margaret Cho. Come si può osservare dal bozzetto ufficiale, Barboncino ha come colore predominante il bianco, proprio come il collega americano, con tocchi di giallo, rosa pallido e celeste. Due cani in gara, Mastino e Barboncino, che speriamo non cantino come i loro animali totem...

Anche oggi vi chiediamo: chi c'è sotto la maschera?