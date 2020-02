Sanremo 2020, Georgina Rodriguez con Amadeus tra gag e gaffe (e Cristiano c'è)

Di Giulio Pasqui giovedì 6 febbraio 2020

Georgina Rodriguez sul palco di Sanremo. Cos'ha fatto?

Georgina Rodriguez fu. Lady Ronaldo è salita sul palco del teatro Ariston di Sanremo durante la terza serata del giovedì. Bella, anzi bellissima, la modella spagnola è scesa dalla scalinata con un Amadeus particolarmente ingrifato. Il conduttore si è reso protagonista di una gag. Ama ha finto di nascondere sotto la giacca la maglia della Juventus ("La più bella maglia del mondo", commenta lei), ma in realtà la maglia è dell'Inter. Amadeus è infatti un tifoso conclamato dell'Inter e ha Lukaku sulle spalle. "Che si fa per lo show", commenta. Insieme lanciano la prossima esibizione e arriva la prima gaffe: Masini diventa Masani. D'altronde l'italiano di Georgina scarseggia.

Più tardi presenta Riki con Ana Mena e per la prima volta viene inquadrato Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila. "C'è una persona che mi sembra di conoscere", dirà Amadeus. Ma Georgina nega di conoscerlo. "Non lo conosco". Più tardi Amadeus abbraccia Cristiano in platea, che gli regala la sua maglia. "Ci sono dei campinio, come Cristiano, che appartengono a tutto il calcio, che vengono apprezzati da tutti gli appassionati di calcio".

Sanremo 2020, Georgina Rodriguez conduttrice

Oraè ufficiale: al fianco di Amadeus nel prossimo Festival di Sanremo ci sarà (anche) Georgina Rodriguez. Sì, proprio lei, "lady Ronaldo". L'ufficialità è arrivata durante la conferenza stampa del 14 gennaio 2020, quando Amadeus ha ufficializzato la sua presenza tra le donne di questo Festival.

La modella spagnola, seguitissima sui social (15 milioni di persone su Instagram, al pari - o quasi - di Chiara Ferragni), è famosa in tutto il mondo proprio per la sua relazione con il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo (arriverà anche lui in riviera?). La loro storia è stata resa pubblica nel 2016, e presto potrebbero convolare a nozze. Non ha esperienza televisive né di conduzione. Sarà il suo il nome giusto per la kermesse musicale più importante d'Italia?

Georgina Rodriguez salirà sul palco del teatro Ariston giovedì 6 febbraio, durante la serata delle cover. Al suo fianco anche la conduttrice Alketa Vejsiu.