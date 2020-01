Il Cantante Mascherato, chi è Coniglio?

Di Ivan Buratti venerdì 10 gennaio 2020

Coniglio è la sesta maschera rivelata della prima stagione de Il Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato, chi è Coniglio? Tutti si domandano chi si celi dietro la maschera dell'animale, tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell'anteprima di presentazione delle maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente: "Tutti si innamoreranno di lui", ha rivelato l'autore della trasmissione che lo segue. Un latin lover sicuro di sé, quindi, spavaldo e piacente, a suo agio nei panni da rocker.

Giacca di pelle, anfibi ai piedi e un grande carisma sul palco, come si evince anche dagli spoiler che sono stati diffusi dal programma su Instagram. "Molto disinvolto in scena", ha detto Milly Carlucci, rivelando che Coniglio fosse preoccupato per l'intonazione e per il camuffamento della voce: che non sia un cantante professionista, ma un conduttore o un attore con un timbro vocale particolare? Inoltre, uno degli autori del talent, scherzando sulla natura assai prolifica dell'animale, ha confessato che Coniglio ha scelto di partecipare allo show per i propri figli, perché "ha 528 bocche da sfamare a casa". Un numero casuale o indizio nell'indizio, che rivela contemporaneamente il fatto che sia un padre, per giunta di molti bambini?



L'hashtag lanciato per la ricerca sui social dell'identità di Coniglio è #icmConiglio, da abbinare a quello de #IlCantanteMascherato.





Il Cantante Mascherato, Coniglio è la sesta maschera (video)

, ormai le notizie sulla prima edizione dello show escono a ritmo quotidiano. D'altronde, manca poco meno di un mese all'inizio della competizione, che porterà sul palco del venerdì sera di Rai 1 celebrità nascoste sotto costumi variopinti, pronte ad esibirsi a suon di canzoni. Dopo lo svelamento della maschera di Mastino, Angelo, Leone, Mostro e Pavone, oggi Milly Carlucci ha rivelato la partecipazione anche di Coniglio.

Coniglio è la sesta maschera che si esibirà dal 10 gennaio 2020 davanti alle telecamere dello show rivelazione nel mondo nell'ultimo anno. È stata la stessa Milly Carlucci ad annunciare la partecipazione del buffo animale dal profilo Instagram della trasmissione, con il tradizionale video che ne mostra il bozzetto.



Nemmeno la maschera del Coniglio è inedita nella storia della trasmissione, proprio come la gran parte di quelle di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni. Rabbit è stato fra i protagonisti della prima edizione statunitense di The Masked Singer, celando l'identità dello showman Joey Fatone, ex membro della boy band 'N Sync. Il costume nero del coniglio nostrano, tuttavia, sembra del tutto in contrasto con quello scelto per la mascotte americana, bianca e candida. Che dentro al costume possa celarsi un artista ancora più rock di Fatone? Oppure sarà una donna amante della pelle? O forse, per il gioco degli opposti, un insospettabile? Manca poco all'arrivo del Coniglio, rimaniamo in trepidante attesa...