Il Cantante Mascherato, chi è Pavone?

Di Ivan Buratti venerdì 10 gennaio 2020

Pavone è la quinta maschera rivelata della prima stagione de Il Cantante Mascherato, chi è?

Il Cantante Mascherato, chi è Pavone? Tutti si chiedono chi si nasconda dietro la maschera dell'uccello variopinto, che è tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell'anteprima di presentazione delle maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente: è il concorrente più glamour di tutti e veste una marsina scintillante. Vanitoso per antonomasia, ma lo sarà anche l'artista che ne indossa la maschera? Nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Pavone ha rivelato di non riconoscersi nelle sue caratteristiche, e proprio per questo ne è rimasto attratto:



È tutto ciò che vorrei essere. Anche se a pensarci bene, può anche darsi che mi somigli...

























Benvenuti nel camerino del #icmPAVONE🦚 #IlCantanteMascherato @milly_carlucci

Nel camerino realizzato ad hoc per Pavone, elementi che rimandano a un mondo esotico, lontano: porcellane, drappi, cuscini. D'altronde, il pavone è originario dell'India, ma è possibile che la tappezzeria e i soprammobili siano connessi al personaggio che si nasconde sotto la maschera dell'uccello variopinto. L'hashtag lanciato per la ricerca sui social dell'identità di Pavone è #icmPAVONE, da abbinare a quello de #IlCantanteMascherato.



Il Cantante Mascherato, Pavone è la quinta maschera (video)

, chi si nasconde sotto Pavone? È proprio l'uccello dalle piume variopinte il soggetto della quinta maschera del nuovo show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, in partenza il 10 gennaio 2019. È stata la conduttrice stessa a rivelare il costume attraverso il canale Instagram della trasmissione, ormai aggiornato quotidianamente con anticipazioni e curiosità sull'attesissima prima edizione del fenomeno tv dell'ultimo anno nel mondo.



La domanda è sempre la stessa: a quale celebrità del mondo dello spettacolo, dell'arte o dello sport è stato abbinato il personaggio, animale vanitoso e trionfo per antonomasia? Pavone è stato protagonista anche della prima stagione statunitense della trasmissione, interpretato dallo showman Donny Osmond. Ma la maschera è già sbarcata in Europa, a Mask Singer, nome della serie in Francia, con Paon. Apparentemente simili i costumi delle maschere: una sorta di frac veste l'animale, che non rinuncia alla sua proverbiale e coloratissima coda.

Manca un mese all'inizio delle danze: quale altre maschere vi piacerebbe vedere in gara? Preferireste vedere più costumi inediti o apprezzate il calco dalle edizioni estere?