Il Cantante Mascherato, chi è Mostro?

Di Ivan Buratti venerdì 10 gennaio 2020

Mostro è la quarta maschera rivelata della prima stagione de Il Cantante Mascherato: chi è?

Il Cantante Mascherato, chi è Mostro? Tutti si domandano chi si celi dietro la maschera dello strano essere, tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell'anteprima di presentazione delle maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente. Si tratta di una creatura marina, che più che incutere timore, diverte e suscita simpatia. "Sarà lui ad avere timore di noi", ha rivelato l'autore che segue Mostro, che si è detto contento del costume che gli è stato affidato a Tv Sorrisi e Canzoni:



È il mio, spesso mi dicono che sono un mostro. Angelo e Pavone sono lontanissimi da me, io mi piaccio così.





Un Mostro sicuro di sé e innamorato del suo costume, ma che non ha voluto svelare ulteriori indizi sulla propria identità. Molto particolare il camerino che gli è stato dedicato, che non rispecchia il suo elemento naturale, l'acqua; anzi, per Mostro è stata scelta una tappezzeria variopinta, che fa da sfondo a divanetti, pouf e funghi giganti... Che significato avrà questa scenografia sui generis, senza richiamo all'ambiente marino? L'hashtag lanciato per la ricerca sui social dell'identità di Mostro è #icmMOSTRO, da abbinare a quello de #IlCantanteMascherato.



Il Cantante Mascherato, Mostro è la quarta maschera (video)

, la settimana si apre con una nuova anticipazione circa le maschere che prenderanno parte alla prima edizione del nuovo talent show di Rai 1. Negli scorsi giorni abbiamo dato notizia della partecipazione in gara di Mastino, Angelo e Leone. Oggi è stata annunciata da Milly Carlucci anche la presenza di Mostro. Ecco il video Instagram che ne svela il bozzetto:



Un mostro più simile nelle fattezze a Mike Wazowski e James Sullivan del celebre film Monsters & Co., che a Monster che ha concorso e trionfato nella prima edizione statunitense di The Masked Singer, sotto la cui maschera si nascondeva il rapper T-Pain. Altri Mostri sul palco del talent show di origine sudcoreana si sono visti anche nella prima stagione australiana e tedesca. Quindi, il quarto costume è d'importazione e celerà in maniera piuttosto buffa l'identità della celebrità. Senza aver sentito mezza nota, avete già un'idea su colui o colei che si è aggiudicato il costume del simpatico Mostro?