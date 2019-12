Alessandro Siani in Stasera Felicità, one man show su Sky Uno la vigilia di Natale

Di Giorgia Iovane martedì 17 dicembre 2019

Alessandro Siani torna alla tv con un one-man show tagliato su misura da lui e per lui.

Update 17 dicembre: arriva la data di trasmissione di Stasera Felicità, in onda martedì 24 dicembre in prima serata su SkyUno.

Era dai tempi dei cabaret tv che Alessandro Siani non si regalava le telecamere e ci pensa Sky a portarlo sul piccolo schermo, questa volta con uno show tutto suo pensato appositamente per la tv. Si tratta di Stasera felicità, che Sky Uno riserva al periodo natalizio ma che non ha ancora una data di emissione. Per adesso si crea l'attesa, annunciando un one man show che fa da strenna e anche da uscita natalizia per Siani, che ha già offerto alle sale cinematografiche la sua 'fiaba delle Feste' con Il giorno più bello del mondo.

E così Siani torna alla tv - l'ultima incursione, a memoria, è con la regia dell'evento teatrale, poi trasmesso su Nove dedicato a Maradona (Tre volte 10) - con un progetto che dichiara di voler mescolare televisione e cinema (passando inevitabilmente per il teatro) e di cui è l'unico autore, oltre che 'conduttore' e protagonista:



"Proporremo una sorta di cinetv: il cinema e la TV si abbracceranno in uno show che vuole condividere, con leggerezza, la magia del Natale"

ha dichiarato Siani. Come? La formula scelta è quella di alternare momenti sul palco e 'cortometraggi', pillole cinematografiche inserite nel racconto, per uno spettacolo che mescola sketch, monologhi in studio, momenti di varietà, con ospiti sul palco e nei corti. Il tutto legato alle atmosfere e ai temi tipici del Natale (pronti con abbuffate, parenti e regali inutili...).

Il riferimento cinematografico è anche nella scenografia, ispirata a The Truman Show e firmata da Marco Calzavara: lo show è prodotto da Friends & Partners (che per il teatro cura anche lo spettacolo di Panariello-Conti-Pieraccioni) in collaborazione con Buona Luna per Sky, e vede la regia di Cristian Biondani; la realizzazione dei corti invece è affidata a Michele D’Attanasio, tra i più affermati direttori della fotografia. Peccato, però, che non ci sia la diretta - almeno così sembra di capire - visto che resta l'unica vera chiave del linguaggio tv.

Stasera Felicità, in ogni caso, allieterà il Natale degli abbonati Sky: restiamo in attesa di una data di messa in onda. Le Feste, e le strenne, ormai sono vicine.