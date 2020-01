Pechino Express 2020, Asia Argento e Vera Gemma: chi sono Le Figlie d'Arte (VIDEO)

Di Fabio Morasca venerdì 24 gennaio 2020

Asia Argento e Vera Gemma parteciperanno all'ottava edizione di Pechino Express.

E' stato annunciato ufficialmente il cast dell'ottava edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2 che tornerà in onda nel 2020.

Una delle coppie che prenderà parte a Pechino Express sarà formata da Asia Argento e da Vera Gemma che formeranno la coppia de Le Figlie d'Arte.

Per Asia Argento, reduce dall'esperienza televisiva di Rai 2 in Realiti - Siamo tutti protagonisti, programma condotto da Enrico Lucci, si tratterà della prima esperienza in un programma televisivo di genere reality. L'attrice romana, figlia del maestro dell'horror Dario Argento, negli ultimi anni, ha preso parte soprattutto a talent show: Forte Forte Forte e X Factor 12 (sostituita da Lodo Guenzi a partire dai live show), come giudice, e Ballando con le Stelle, come concorrente.

Dal 2017, dopo le accuse pubbliche al produttore statunitense Harvey Weinstein, per molestie sessuali, e dopo le accuse che lei stessa ha ricevuto dall'attore statunitense Jimmy Bennett, sempre per molestie, Asia Argento è stata ospitata e intervistata in diversi talk show televisivi come Non è l'Arena, Live - Non è la D'Urso, Carta Bianca e Domenica In, anche per parlare di altre vicende di natura personale come la sua relazione con Fabrizio Corona e il suo rapporto con Morgan, padre di sua figlia Anna Lou.

Per Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, invece, sarà la seconda esperienza in un reality show dopo la partecipazione a Ritorno al Presente, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti nel 2005, reality che perfino il conduttore fiorentino ha rimosso...

Nel corso della sua carriera di attrice, Vera Gemma ha lavorato sia con Asia Argento che con il padre Dario nei film Scarlet Diva, prima prova da regista di Asia Argento, Il Cartaio e La sindrome di Stendhal, diretti da Dario Argento. Altri film nei quali Vera Gemma ha recitato sono Ladri di cinema, Stressati, Cuori perduti e Cartoni animati, dove ha recitato con Fiorello.