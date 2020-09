Vite Al Limite: che fine ha fatto Lacey Hodder?

Di Claudia Cabrini giovedì 3 settembre 2020

Da oltre 315 chili al peso forma? Tutto è possibile grazie alle sapienti cure del Dottor Nowzaradan e... Ai consigli di bellezza di Lacey, che ad oggi si occuperebbe proprio di aiutare gli altri a migliorarsi e ad amarsi di più.

Si chiama Lacey Hodder e sarà la protagonista di uno degli episodi di Vite Al Limite che vedremo in prima serata sul canale 31 de digitale terrestre proprio questa sera, la giovane originaria di Bay City che per la prima volta fece visita al famoso Dottor Nowzaradan nel 2019. Arrivata per la sua prima volta in clinica con un peso specifico pari a 315 chili, Lacey riuscì a perdere ben 50 chili in pochi mesi soltanto, ma il suo percorso non si è certo arrestato con il concludersi della sua stessa partecipazione allo show.

Lacey, infatti, ha continuato a prendersi cura di sé, una volta abbandonato il programma, e anche per questo vorremmo raccontarvi di come stia oggi.

Diventata ad oggi probabilmente una delle protagoniste di Vite Al Limite tra le più importanti per il pubblico oltre che, in particolar modo, per quella fascia di spettatori affetta da gravi problemi alimentari almeno quanto lei lo era un tempo, Lacey è sempre molto attiva sui social, e in particolar modo su Facebook e Instagram. Pare sia diventata una vera e propria paladina della lotta contro l'obesità, ricevendo tra le centinaia di commenti da parte dei fan anche innumerevoli ringraziamenti per quanto fino ad oggi sia riuscita a fare. "Non mi sono mai sentita così vicina e così orgogliosa di una persona che mai avevo conosciuto prima" le ha scritto soltanto qualche giorno fa un follower particolarmente affezionato al suo percorso, su Instagram e, ancora, "Grazie a te mi sono sentita più compresa ed amata" le scrive un'altra giovane spettatrice originaria del Texas.

Lacey, di fatto, una volta uscita da Vite Al Limite ha quindi deciso di riprendere la propria vita in mano, aiutando quanti come lei ancora fatichino ad avere un buon rapporto con il cibo, e continuando a raccontare delle sue diete quotidiane e dei suoi allenamenti di modo da ispirare chiunque la segua. "Sto lavorando ad un nuovo progetto che chiameremo Discord Server" ha poi dichiarato al portale americano In Touch Weekly. "Si tratta di una piattaforma online dove gli utenti potranno interagire attivamente tra loro dandosi reale supporto per raggiungere l'obbiettivo di una dieta più equilibrata e di una vita più sana", ha aggiunto.

Lacey, che fino a qualche anno fa della suo quotidianità raccontava,



"Svegliarsi al mattino mi fa così male... Sento di avere moltissimo peso che mi schiaccia e non mi fa respirare bene, così il mio fisico si sente continuamente affaticato e dolorante",

ora sembrerebbe proprio essere diventata la paladina degli obesi, un'esperta di dieta proteica e di dieta a basso consumo di carboidrati, e soprattutto una figura di reale riferimento per chiunque stia lottando contro la droga del cibo, come lei in passato.

In uno dei suoi più recenti post, scrive: "So di aver ancora molto da fare, ma sono comunque molto orgogliosa e fiera di me per quanto io non sia già riuscita a migliorarmi, fino ad oggi". Non possiamo far altro che augurarle il meglio per il futuro, nella speranza che continui ad amarsi ogni giorno di più.