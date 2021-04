A dieci anni dalle nozze di William e Kate, celebrate il 29 aprile 2011, vediamo quali sono stati i principali eventi mediatici che hanno riguardato la Famiglia reale inglese. Se le nozze dei duchi di Cambridge hanno riverdito i fasti del matrimonio di Carlo e Diana del 1981 – offrendo finora un ménage saldo, consapevole e portatore di tre figli bellissimi e tante gioie ai magazine di moda -, quelli dei duchi del Sussex, ovvero Harry e Meghan Markle, hanno fatto felici soprattutto i giornali scandalistici, vista la ‘rottura’ del principe con la ‘Royal Firm’ per seguire in tutto e per tutto una vita borghese.

E così mentre Meghan Markle rilascia interviste a Oprah Winfrey negli USA e resta a casa perché ormai alle ultime settimane della sua seconda gravidanza, la cognata Kate sigla il suo destino reale con una delle foto più belle che le siano state scattate in questi 10 anni di vita matrimoniale, riuscendo a essere impeccabile anche in auto mentre si dirige ai funerali di Filippo, duca di Edimburgo.

Proprio le esequie del Principe Consorte hanno di fatto chiuso, al momento, i 10 anni di eventi tv in casa Windsor: alle nozze di William e Kate sono seguite quelle di Harry e Meghan nel maggio 2018, cui ha fatto seguito il matrimonio di Eugenia di York con Jack Brooksbank nell’ottobre dello stesso anno; la sorella maggiore Beatrice, invece, ha dovuto ripiegare su una cerimonia intima e distanziata per le nozze con il nobile italiano Edoardo Mapelli Mozzi, annunciate a settembre 2019 e previste per maggio 2020, ma poi slittate a luglio in una cappella del castello di Windsor, alla presenza di pochissimi intimi. I ‘nonni’ Elisabetta e Filippo, però, c’erano nel giorno più importante.

Appena due settimane fa, invece, la famiglia si è stretta intorno alla regina nel giorno del funerale del principe Filippo, scomparso a 99 anni e salutato con una cerimonia intima e sobria trasmessa in tv. Per i matrimoni ‘di punta’ nella famiglia reale ora c’è da attendere: saranno George, Charlotte e Louis – i figli di William e Kate – a rinnovare l’entusiasmo per i royal wedding.