Le foto della serie tv Un’estate fa, in onda da ottobre 2023 su Sky ed in streaming su NOW. La serie tv segna il debutto nella pay tv di Lino Guanciale, qui nei panni di Elio, un uomo che si ritrova a dover tornare indietro nel tempo negli anni Novanta, quando fu rinvenuto in stato confusionale e senza ricordi dopo la sparizione della sua fidanzata Arianna. Elio si rivede nei suoi panni da adolescente (Filippo Scotti) ma con la mente di un adulto. Non capisce se sia un sogno o una pazzia, ma sa che deve fare di tutto per scoprire cosa sia accaduto ad Arianna.