This is Us ha riscritto le regole della scrittura di un drama tv. Dopo sei stagioni, martedì 24 maggio NBC trasmette il series finale (S06E18 – Us) che va in onda alle 21.00 ET (le 3 ora italiana).

Vediamo insieme alcune delle immagini più significative, a nostro avviso, della serie, tutte incentrate su un elemento centrale della narrazione, capace di cambiare con i protagonisti, di definire il tempo, di accompagnare la storia delle famiglie: il letto.