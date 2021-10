Scene da un matrimonio 2021 ha debuttato sabato 2 ottobre alle 14.10 su Canale 5 con la storia di Rosita e Riccardo, che hanno scelto una villa a picco sul mare a Castiglioncello (LI) e il tema “Sogno di mare” chiedendo a tutti gli invitati di indossare almeno un tocco in una tonalità ispirata al mare. Insieme da tre anni e mezzo, conviventi da tre, in attesa delle nozze da due: tutto si è fermato a causa del Covid e quindi hanno potuto sposarsi solo il 2 agosto 2021.

Un’attesa vissuta con ansia, anche perché i nonni della sposa non sono stati bene: il Covid li ha colpiti e la paura che non potessero vedere la nipote in abito bianco ha preoccupato la sposa. Rosita ha conosciuto Riccardo grazie alla ‘suocera’, Laurita, sua ‘master’ nell’accademia estetica alla quale si è iscritta 4 anni fa. Un amore all’inizio tenuto segreto e poi venuto alla luce, tra colpi di scena e una proposta di matrimonio spettacolare che ha visto proprio la suocera tra le protagoniste. Una suocera che aveva preparato anche una serie di sorprese da fare il giorno del matrimonio, ma che gli sposi sono riusciti a bloccare. Tutte meno una.

Nella prima puntata di Scene da un matrimonio 2021 Anna Tatangelo ci racconta la storia di Riccardo e Rosita, ma anche di Laurita e del marito e di Catia e del marito – i genitori della sposa. Un ritratto di famiglie che si intrecciano, in modo diverso e con stili diversi, il giorno delle nozze: e quel giorno dice molto degli equilibri delle ‘vecchie’ e ‘nuove’ famiglie.