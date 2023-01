Dal 1987 al 2023 (ancora da scoprire): ripercorriamo le scenografie disegnate da Gaetano Castelli, e negli ultimi anni dalla figlia Maria Chiara, per il Festival di Sanremo. In tutto, a oggi, 21 edizioni sulle 36 che si sono svolte. Le prime creazioni, datate fine anni ’80, sono state recuperate da filmati d’archivio, tratti da VHS, pubblicate sul web, mentre le più recenti sono state in parte recuperate dal sito ufficiale del maestro. Buon viaggio nella storia di Sanremo.