Carlo diventa Re: le immagini della proclamazione

Con una cerimonia trasmessa per la prima volta in diretta tv, l’ex principe del Galles è stato proclamato ufficialmente Re Carlo III, sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Mai nella storia i sudditi avevano potuto assistere all’annuncio formale della morte del sovrano e alla presentazione del successore, chiamato a firmare l’atto della sua stessa proclamazione e pronunciare un giuramento a difesa della chiesa di Scozia al cospetto di un’assemblea di alto profilo in funzione di testimone e anche di ‘comunicatore’. A loro, in passato, era dato anche il compito di diffondere la notizia, così come fatto ufficialmente dal ‘portavoce’ di corte dal balcone del St. James’s Palace: 300 anni fa non erano previsti gli smartphone che immortalavano la scena.

Vediamo dunque qualche immagine dalla diretta della BBC. E noterete la mancanza di sovrimpressioni sull’immagine: la meraviglia della pulizia.