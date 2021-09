Lui è peggio di me torna su Rai 3 a pochi mesi dal suo debutto, in piena pandemia. Alcune immagini della prima puntata della seconda stagione, che ha debuttato giovedì 23 settembre 2021 e che andrà in onda nel prime time della terza rete per 5 settimane. A condurlo ancora Marco Giallini e Giorgio Panariello, con la partecipazione di Max Angioni e Anna Ferzetti.