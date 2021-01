Le prestigiose immagini delle stanze del Quirinale trasmesse durante la diretta dello speciale Tg1 e lo speciale Tg La7. Per il Tg1 l’inviata Nadia Zicoschi con il consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica Giovanni Grasso. Per il TgLa7 l’inviata Alessandra Sardoni.