Le foto di Intergalactic, la serie tv fantascientifica in onda prossimamente su Sky ed in streaming su Now Tv. Creata da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), protagonista è Savannah Steyn nei panni di Ash Harper, poliziotta e pilota di una flotta galattica ingiustamente arrestata e che si ritrova a dover guidare un gruppo di criminali verso la libertà, in un viaggio ai confini dell’universo.